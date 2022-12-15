صحيفة: تدهور صحة الليبي أبوعجيلة مسعود في سجنه الأمريكي

وأكّد النائب العام في تصريحات صحفية أن السلطات بدأت التحقيقات بعد تلقيها شكوى بهذا الخصوص، مؤكدا أن "عملية التسليم تمت دون احترام للإجراءات والترتيبات القانونية في هذا المجال".

وكان البرلمان الليبي طالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في اختطاف المريمي وسلّمه إلى جهات أجنبية على خلفية قضية لوكربي.

وقالت رئاسة مجلس النواب في خطاب وجهته إلى النائب العام إن "هذه القضية قد تمت تسويتها نهائيًا مع الحكومة الأمريكية سابقًا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضًا ماديًا".

وكان القضاء الأسكتلندي أعلن، يوم الأحد، أن أبو عجيلة المشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي في كانون الأول/ ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا، بات محتجزًا في الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول في وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة احتجزت الرجل المتهم بصنع القنبلة التي فجرت رحلة بان أم رقم 103 فوق لوكربي.