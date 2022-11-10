اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى تأجيل الانتخابات التشريعية

دعا اتحاد الشغل التونسي، اليوم الخميس، إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المرتقبة في البلاد، وذلك قبل نحو شهر من إجرائها.

وطالب الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، بتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، مطالبًا بمراجعة القانون الانتخابي "لتبقى الإرادة إرادة شعبية"، على حد تعبيره.

وانتقد الطبوبي غياب الترشيحات ووجود ترشح وحيد أو ترشحين اثنين في بعض الدوائر الانتخابية.

وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، في وقت سابق، العدد النهائي للمرشحين المقبولين في مختلف الدوائر الانتخابية، وقالت إنّ 7 دوائر لم تسجل تقدّم أي مرشح، بينما سجلت 10 دوائر مرشحًا وحيدًا عن كلّ منها.

وأوضح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي أنه تم قبول ترشيحات 1058 من بينهم 122 ترشحًا من النساء.

ورفضت الهيئة في المقابل 363 ترشحًا لأسباب تتعلق بالتزكيات، إذ يتعين على كل مترشح جمع 400 تزكية من الناخبين من الدوائر الانتخابية ذاتها التي ترشحوا فيها، وعدم استكمال الوثائق المطلوبة أو عدم الاستجابة لشروط الترشح.

وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخريطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم الـ25 من يوليو/ تموز 2021 وحلّ البرلمان، وتعليق العمل بدستور 2014، وحل هيئات دستورية، وطرح دستور جديد على الاستفتاء في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي.

وتجري الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه سعيد بمرسوم رئاسي أثار الجدل.

وبموجب القانون الجديد تم تقليص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165 مقعدًا، إضافة إلى اعتماد تقسيم جديد للدوائر.