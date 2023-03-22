تبون: السفير الجزائري "سيعود قريبًا" إلى فرنسا
أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية، أن السفير الجزائري في فرنسا، الذي استدعي مطلع شباط/فبراير، بعد خلاف بين البلدين بسبب ناشطة فرنسية جزائرية، "سيعود قريبًا" إلى باريس.
واستدعت الجزائر سفيرها سعيد موسي احتجاجًا بسبب ما اعتبرتها "عملية إجلاء سرية" تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكنت الناشطة الفرنسية-الجزائرية، أميرة بوراوي، من التوجه إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.
وفي إشارة إلى الخلاف بهذا الشأن، قال تبون في مقابلة مع قناة "الجزيرة" مساء أمس الثلاثاء إن "علاقتنا مع فرنسا متذبذبة".
وأضاف، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المقابلة، أن "السفير الجزائري سيعود قريبًا إلى باريس".
وبعد برود طغى على العلاقات بين البلدين منذ خريف عام 2021، بدأت باريس والجزائر في تحسين هذه العلاقات بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في آب/أغسطس الماضي.
وحينها، وقع رئيسا الدولتين إعلانًا مشتركًا لاستئناف التعاون الثنائي.
وفي 20 شباط/فبراير، أعلنت النيابة الجزائرية وضع أربعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي وشخصًا خامسًا تحت إشراف قضائي في إطار تحقيق بشأن الخروج "غير القانوني" للناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر.
وبوراوي فرنسية جزائرية عرفت خصوصًا عام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في "الحراك" الشعبي.
وفي حزيران/يونيو 2020، حكم على بوراوي، وهي في الأصل طبيبة، وتبلغ 46 عامًا، بالحبس عامًا واحدًا لكنها استفادت من إطلاق سراح مشروط في تموز/يوليو.