تبون: السفير الجزائري "سيعود قريبًا" إلى فرنسا

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية، أن السفير الجزائري في فرنسا، الذي استدعي مطلع شباط/فبراير، بعد خلاف بين البلدين بسبب ناشطة فرنسية جزائرية، "سيعود قريبًا" إلى باريس.

واستدعت الجزائر سفيرها سعيد موسي احتجاجًا بسبب ما اعتبرتها "عملية إجلاء سرية" تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكنت الناشطة الفرنسية-الجزائرية، أميرة بوراوي، من التوجه إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.

وفي إشارة إلى الخلاف بهذا الشأن، قال تبون في مقابلة مع قناة "الجزيرة" مساء أمس الثلاثاء إن "علاقتنا مع فرنسا متذبذبة".