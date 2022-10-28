قرار أوروبي برفع التجميد عن أموال 7 من عائلة بن علي

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الجمعة، رفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، بحسب قناة "نسمة" التونسية.

وينص القرار، بحسب القناة، على رفع أسماء 7 من أفراد عائلة بن علي ومقربين منها من قائمة المجمدة أملاكهم ما يعني تمكينهم من استعادة ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي.

وكان موقع "أفريكا أنتليجنس" كشف، مطلع الشهر الجاري، أن الاتحاد الأوروبي يدرس مشروعًا لمراجعة نظام العقوبات المالية المفروضة على عدد من أفراد عائلة بن علي، مرجحًا رفع تجميد أموال عدد من أفراد عائلة الرئيس، ما قد ينهي آمال استعادتها.

وكانت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في تعقّب قضايا الفساد المالي، كشفت، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن الاتحاد الأوروبي يتجه لحذف ما بين 7 و10 أسماء من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم والتي قالت إنها تضم 42 اسمًا وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المنظمة أنه "تم في السابق حذف أسماء 6 أشخاص من القائمة التي كانت تضم 48 شخصًا".

وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن اجتماعات هياكل تابعة للاتحاد الأوروبي انطلقت، خلال الشهر الماضي، وأنها ضمت مجموعة خبراء "مغرب-مشرق" في الاتحاد، للنظر في وضعية 42 تونسيًا موجودين في القائمة.

ووفق المنظمة، فإنه "في حال تم الاتفاق بين هذه المجموعة على حذف بعض الأسماء من القائمة، فإن القرار سيفعّل خلال يناير/ كانون الثاني 2023".

وأوضحت أنه "ستتم بعد ذلك مراجعة القرار من بعض الهياكل الأخرى صلب الاتحاد الأوروبي على غرار اللجنة السياسية والأمنية ولجنة الممثلين الدائمين واتخاذ القرار النهائي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي".

وتمثل هذه الخطوة، بنظر مراقبين، انتكاسة جديدة للسلطات التونسية التي تسعى إلى تسوية ملف الأموال المهربة التابعة لعائلة الرئيس الراحل، والتي عجزت الحكومات المتعاقبة على امتداد ما يقرب من 12 سنة في تسويتها واستعادة سوى جزء يسير منها.