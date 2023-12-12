تونس تفكك شبكة متخصصة بتهريب المهاجرين

أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا عبر روسيا وصربيا وهي طريق غير تقليدية للهجرة من تونس نحو السواحل الأوروبية.

وقال الحرس الوطني إن "إدارة الاستخبارات تمكنت من تفكيك هذه الشبكة والتي هي متخصصة أيضًا في تهريب الأموال عبر العملة الافتراضية إلى دول أخرى، وتم توقيف 8 عناصر من بينهم 3 أجانب، كما تم حجز مبالغ مالية متفاوتة قدّرت بنحو 22 ألف دولار".

وأكد الحرس أنه "باستشارة النيابة العامة التي تم تزويدها بجميع حيثيات وتفاصيل العملية أذنت بالتحفظ على المتهمين ومباشرة قضية موضوعها تكوين وفاق بقصد مساعدة الأشخاص على الهجرة بطريقة غير شرعية والاتجار بالبشر، وشبهة غسيل أموال".