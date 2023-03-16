من هو أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري الجديد؟
عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أحمد عطاف وزيرا للخارجية خلفا لرمطان لعمامرة.. فمن هو عطاف؟
ولد عطاف يوم 10 يوليو/ تموز 1953 في عين الدفلى الواقعة غرب العاصمة الجزائرية، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة في عام 1975.. سياسيا انخرط عطاف في حزب التجمع الوطني الديمقراطي كعضو نشط.
دبلوماسيا.. شغل أحمد عطاف عددا من المناصب الدبلوماسية، من بينها سفير في الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة، وكذلك وزير الدولة في وزارة الخارجية المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية.
وفي يناير/ كانون الأول من العام 1996، أصبح وزيراً للخارجية قبل أن يترك هذا المنصب في الـ 23 من ديسمبر عام 1999، بعد أن شغل المنصب في عهد كل من الرئيس اليمين زروال، وعبدالعزيز بوتفليقة، وفي حكومة أويحيى الأولى، وحكومة أويحيى الثانية، وحكومة إسماعيل حمداني.
وقيل حينها إنه أقيل بسبب تصريحاته عن الفترة المعروفة بـ"العشرية السوداء"، إذ قال عندما سئل عن وجود حالات اختفاء قسري عام 1997: "نعم، توجد بعض الحالات ولكن عددها أقل مما تزعمون، ونحن نتابع هذه الحالات". وذلك تعقيبا على بيان أصدره وفد أممي زار الجزائر في تلك الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن تعيين أحمد عطاف وزيرا للخارجية من جديد جاء بعد تكهنات واسعة بأن تبون يستعد لتغيير لعمامرة، إذ قالت مجلة جون أفريك الفرنسية، في تقرير أمس الأربعاء: "إنّ الدبلوماسيين الجزائريين والصحفيين والمستشارين الأجانب تائهون وتتعدد لديهم التخمينات بخصوص مصير الوزير، لا سيما أن التساؤلات انطلقت قبل أيام مع اقتراب إجراء التعديل الوزاري".