من هو أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري الجديد؟

دبلوماسيا.. شغل أحمد عطاف عددا من المناصب الدبلوماسية، من بينها سفير في الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة، وكذلك وزير الدولة في وزارة الخارجية المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية.

وفي يناير/ كانون الأول من العام 1996، أصبح وزيراً للخارجية قبل أن يترك هذا المنصب في الـ 23 من ديسمبر عام 1999، بعد أن شغل المنصب في عهد كل من الرئيس اليمين زروال، وعبدالعزيز بوتفليقة، وفي حكومة أويحيى الأولى، وحكومة أويحيى الثانية، وحكومة إسماعيل حمداني.

وقيل حينها إنه أقيل بسبب تصريحاته عن الفترة المعروفة بـ"العشرية السوداء"، إذ قال عندما سئل عن وجود حالات اختفاء قسري عام 1997: "نعم، توجد بعض الحالات ولكن عددها أقل مما تزعمون، ونحن نتابع هذه الحالات". وذلك تعقيبا على بيان أصدره وفد أممي زار الجزائر في تلك الفترة.