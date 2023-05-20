إيطاليا تحث صندوق النقد على تخصيص تمويل لتونس

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، السبت، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج عملي لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.

وقالت خلال جلسة مع القادة الآخرين للدول الصناعية السبع الرئيسية، إن "تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن السداد"، مضيفة أن "المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع".

وبحسب ميلوني، فإن "المؤسسة المالية الدولية تظهر تصلباً؛ لأنها لم تحصل من الرئيس التونسي قيس سعيد على جميع الضمانات الضرورية".