بعد فتور في العلاقات.. الدبيبة يبدأ غدا زيارة رسمية لتونس

وذكرت المصادر لـ"إرم نيوز" أن هناك عدة ملفات ستطرح خلال هذه الزيارة، يتصدرها ملف الأموال الليبية المجمدة، التي تقدر بملايين الدولارات، وهو ما يُشير إليه حضور رئيس ديوان المحاسبة في الزيارة.

ووصفت المصادر زيارة الوفد الرسمي الليبي بـ"الهامة"، مشيرة إلى أنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقة بين السلطات التونسية والليبية.

وفي وقت سابق، اعتذر الدبيبة، من الشعب التونسي، في حال كان هناك "سوء تفاهم" حصل من خلال أي تصريحات سابقة له.

وقال في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية آنذاك: "لو أخطأنا، أعتذر من الشعب التونسي، إذا فهم كلامي في وقت من الأوقات، عن طريق الخطأ"، مشددًا على أنّ "استقرار ليبيا من استقرار تونس وأن العكس صحيح".

وأضاف "مهما اختلف السياسيون، الشعب الليبي ارتبط اقتصاديا ومصيريا وسياسيا وخدميّا بالشعب التونسي، وبالتالي لا يمكن التفكير في أنّ أحدا قادر على الإيقاع بين الشعبيْن، الأمر أصبح غير قابل حتّى للتصديق"، وفق تعبيره.