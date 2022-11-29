بعد فتور في العلاقات.. الدبيبة يبدأ غدا زيارة رسمية لتونس
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، أن رئيسها عبد الحميد الدبيبة سيبدأ يوم غد الأربعاء، زيارة إلى تونس، وذلك عقب توتر لافت بين الجانبين.
و قال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الدبيبة، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "بدعوة رسمية من الرئيس التونسي قيس سعيّد يُجري رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالحميد الدبيبة غدا الأربعاء زيارة رسمية إلى الجمهورية التونسية".
وأضاف المتحدث في تدوينته، أن الدبيبة سيزور تونس برفقة محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية؛ للتباحث حول عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تخص البلدين الشقيقين".
وذكرت المصادر لـ"إرم نيوز" أن هناك عدة ملفات ستطرح خلال هذه الزيارة، يتصدرها ملف الأموال الليبية المجمدة، التي تقدر بملايين الدولارات، وهو ما يُشير إليه حضور رئيس ديوان المحاسبة في الزيارة.
ووصفت المصادر زيارة الوفد الرسمي الليبي بـ"الهامة"، مشيرة إلى أنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقة بين السلطات التونسية والليبية.
وفي وقت سابق، اعتذر الدبيبة، من الشعب التونسي، في حال كان هناك "سوء تفاهم" حصل من خلال أي تصريحات سابقة له.
وقال في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية آنذاك: "لو أخطأنا، أعتذر من الشعب التونسي، إذا فهم كلامي في وقت من الأوقات، عن طريق الخطأ"، مشددًا على أنّ "استقرار ليبيا من استقرار تونس وأن العكس صحيح".
وأضاف "مهما اختلف السياسيون، الشعب الليبي ارتبط اقتصاديا ومصيريا وسياسيا وخدميّا بالشعب التونسي، وبالتالي لا يمكن التفكير في أنّ أحدا قادر على الإيقاع بين الشعبيْن، الأمر أصبح غير قابل حتّى للتصديق"، وفق تعبيره.
ونفى الدبيبة حينها أن تكون زيارته إلى تونس، التي كانت مقرّرة في شهر أبريل/نيسان الماضي، قد تمّ تأجيلها بطلب من السلطات التونسيّة أو بطلب ليبي أو لأيّ سبب سياسي، مشيرًا إلى أنّ "ارتباطات قيادتيْ البلديْن حال دون الاتّفاق على موعد محدّد للزيارة".
ولم يكشف الدبيبة عن سبب اعتذاره، لكن من المرجح أنه يشير بذلك إلى تصريحات سابقة اتهم فيها تونس بتصدير الإرهاب إلى بلاده، ما خلف موجة غضب واسعة لدى التونسيين.
وجاءت تصريحات الدبيبة في ذلك الوقت، ردا على تقارير تونسية قالت إن "المئات من العناصر المتطرفة في ليبيا تستعد لدخول تونس للقيام بأعمال فوضى، وتنفيذ مخططات إرهابية"، وهو ما دفع الدبيبة للتسائل: "من أين وفد علينا أكثر من 10 آلاف إرهابي؟ لقد أتوا من الخارج، خاصة من بعض الدول المجاورة".
وقال الدبيبة آنذاك، إنه أرسل وفدا إلى تونس للتفاهم بخصوص اتهامهم بالإرهاب، مبينًا أنه "إذا كانت تونس تريد بناء علاقات حقيقية فلا بد من احترام دول الجوار، لأن ليبيا متفطنة لكل الألاعيب الدولية".