البرلمان الليبي يقر التعديل الدستوري بتحديد سلطات رئيس الدولة والحكومة

جاء ذلك، عقب دعوة عقيلة صالح، الإثنين، لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري حتى يصبح قاعدة دستورية تجرى بموجبها الانتخابات، وتأكيده أنّه جرى التواصل مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا الإجراء.

وقال صالح في افتتاح جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي، إنّ "الحاجة ملحة اليوم إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات" داعيا إلى إجراء تعديل على الإعلان الدستوري لتيسير الإجراءات والذهاب نحو الاستحقاق الانتخابي.

وأكد صالح، أنّه "تم التواصل مع مجلس الدولة واستلم نسخة من مقترح التعديل الدستوري"، مشيرا إلى أنّ "مجلس النواب لن يتخلى عن وحدة البلاد ورفض التدخل الخارجي"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أكّد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنّه أبلغ رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا بأنّ البعثة ستُطلع مجلس الأمن في 27 فبراير / شباط الجاري على آخر التطورات بما فيها التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري.