تونس.."الدستوري الحر" يقاضي المرزوقي وقيادات بـ"جبهة الخلاص" بتهم متعلقة بـ"الإرهاب"
قرر الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الثلاثاء، مقاضاة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وعدد من قيادات "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.
وحسب ما أعلنه الحزب، في بيان نشره عبر "فيسبوك"، فإن الدعاوى القضائية التي قدمها جاءت بتهمة "الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصًا وأحزابًا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم، وجمع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال".
ووفق البيان، فإن "القضايا التي رفعها تشمل كلًا من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وأحمد نجيب الشابي، ورضا بالحاج، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، وكل من سيكشف عنه البحث".
واعتبر الحزب أن الاعتراف بـ"جبهة الخلاص الوطني وسماح السلطات لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وجمعها عناصر متورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض، يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس، والتشجيع على مواصلة منظومة الربيع العربي التخريبي في شكل جديد".