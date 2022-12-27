تونس.."الدستوري الحر" يقاضي المرزوقي وقيادات بـ"جبهة الخلاص" بتهم متعلقة بـ"الإرهاب"

قرر الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الثلاثاء، مقاضاة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وعدد من قيادات "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.

وحسب ما أعلنه الحزب، في بيان نشره عبر "فيسبوك"، فإن الدعاوى القضائية التي قدمها جاءت بتهمة "الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصًا وأحزابًا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم، وجمع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال".