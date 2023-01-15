اتحاد الشغل التونسي: هذه خياراتنا المقبلة.. ورفع الدعم يهدد بـ"انفجار اجتماعي" (فيديو إرم)

أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، حفيظ حفيظ، أن الاتحاد جهز عدة خيارات للمرحلة القادمة، مشددًا على أن حسم مواقفه سيتوقف على مسألة رفع الدعم الذي حذر من أنه يهدد بـ"انفجار اجتماعي".

و قال حفيظ حفيظ، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، إن "الاتحاد بصدد صياغة مبادرة سياسية، سيتقدم بها بعد أن يستكمل صياغتها مع رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".