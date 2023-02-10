تونس.. حكم نهائي بسجن البرلماني السابق سيف الدين مخلوف 7 أشهر

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس، اليوم الجمعة، حكما نهائيا يقضي بسجن البرلماني السابق والقيادي بائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، 7 أشهر، وفق ما أعلنته محاميته إيناس حراث، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

جاء ذلك إثر جلسة متوترة قاطعها محامو سيف الدين مخلوف أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية في تونس، والتي مثل أمامها للاعتراض على حكم غيابي بالسجن 14 شهرا صادر ضده فيما يعرف بقضية "اقتحام المطار".