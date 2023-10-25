الجزائر ترفض منح تأشيرة دخول للكاتبة الفرنسية آني إرنو

رفضت السلطات الجزائرية، منح تأشيرة دخول للكاتبة الفرنسية آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل للأدب 2022، لحضور صالون الجزائر الدولي للكتاب الذي افتتح الأربعاء، وفق ما كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أنّ "السلطات الجزائرية لم تقدم أي تفسير لهذا الرفض، مع أن الكاتبة كانت تنوي القدوم إلى الجزائر لحضور المعرض الدولي للكتاب"، موضحة أن "السفير الجزائري في فرنسا تدخّل شخصيًا في الموضوع".

وتُرجع "لوموند" أسباب رفض منح التأشيرة إرنو، إلى "العريضة التي وجّهها مجموعة من المثقفين، بينهم الكاتبة آني إرنو إلى الرئيس عبد المجيد تبون مطالبين بالإفراج عن الصحفي المسجون إحسان القاضي".