الجزائر ترفض منح تأشيرة دخول للكاتبة الفرنسية آني إرنو
رفضت السلطات الجزائرية، منح تأشيرة دخول للكاتبة الفرنسية آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل للأدب 2022، لحضور صالون الجزائر الدولي للكتاب الذي افتتح الأربعاء، وفق ما كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وجاء في تقرير للصحيفة، أنّ "السلطات الجزائرية لم تقدم أي تفسير لهذا الرفض، مع أن الكاتبة كانت تنوي القدوم إلى الجزائر لحضور المعرض الدولي للكتاب"، موضحة أن "السفير الجزائري في فرنسا تدخّل شخصيًا في الموضوع".
وتُرجع "لوموند" أسباب رفض منح التأشيرة إرنو، إلى "العريضة التي وجّهها مجموعة من المثقفين، بينهم الكاتبة آني إرنو إلى الرئيس عبد المجيد تبون مطالبين بالإفراج عن الصحفي المسجون إحسان القاضي".
ونقلت الصحيفة عن أحد الأكاديميين الذي امتنع عن ذكر هويته، قوله إن "السلطة في الجزائر من خلال رفضها منح تأشيرة دخول للكاتبة الفرنسية المعروفة لم تعد تعرف حتى كيفية اختيار الأصدقاء"، مضيفا أن "آني إيرنو كانت وقّعت قبل أيام على نداء رفقة عدد من المثقفين يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة"، منوها إلى أن "النداء الذي نشرته صحيفة لومانيتي الفرنسية، لقي استحسانا لدى الجزائريين الذين ينظرون بتحفظ إلى الموقف الرسمي الفرنسي تجاه الحرب الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكاتبة الفرنسية آني إرنو (82 عامًا) حصلت على جائزة نوبل للأدب وكانت بذلك أول امرأة فرنسية تفوز بهذه الجائزة.