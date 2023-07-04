قتيل في صفاقس التونسية إثر مواجهات بين الأهالي والمهاجرين
أسفرت الصدامات بين مهاجرين أفارقة وسكان في مدينة صفاقس التونسية، إلى مقتل شاب تونسي إثر تعرضه للطعن بأداة حادة.
وتعد مدينة صفاقس شرقي البلاد، بوابة للمهاجرين الراغبين في الاتجاه نحو القارة الأوروبية عبر البحر إلى إيطاليا.
وتشهد المدينة منذ أيام، صدامات بين مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، وسكان يرفضون تواجدهم.
ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن الناطق باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي، قوله إن "أعمال العنف انتهت بجريمة قتل تونسي من مواليد 1981 طعنا بآلة حادّة" ليل الاثنين الثلاثاء.
وذكر المصمودي، أنه لليوم الثالث على التوالي "تشهد مناطق عدة في صفاقس أعمال شغب وعنف بين مواطنين تونسيين وأفارقة من دول جنوب الصحراء".
وأضاف أن شهود عيان أفادوا بأن "أفارقة من جنوب الصحراء اعتدوا على الضحية"، لافتا إلى ضبط 3 شبان.
وكشف المصمودي، عن توقيف 22 شخصا من أفارقة جنوب الصحراء "في إطار حملات أمنية لمراقبة الوثائق والإقامة".