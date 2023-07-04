قتيل في صفاقس التونسية إثر مواجهات بين الأهالي والمهاجرين

أسفرت الصدامات بين مهاجرين أفارقة وسكان في مدينة صفاقس التونسية، إلى مقتل شاب تونسي إثر تعرضه للطعن بأداة حادة.

وتعد مدينة صفاقس شرقي البلاد، بوابة للمهاجرين الراغبين في الاتجاه نحو القارة الأوروبية عبر البحر إلى إيطاليا.

وتشهد المدينة منذ أيام، صدامات بين مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، وسكان يرفضون تواجدهم.