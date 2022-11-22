المجلس الرئاسي يعتذر للدول المتضررة بسبب تدفق الأسلحة من ليبيا

اعتذر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، "باسم الدولة الليبية"، لكل الدول التي تضررت بعد العام 2011، نتيجة للتدفق غير المحدود للأسلحة والدعم الذي يُقدم لـ"المجموعات الإرهابية" من ليبيا.

وأرجع الكوني، خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي حول العمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل بتونس، حدوث ذلك إلى "الانفلات الأمني الذي عانينا منه جميعا"، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وقال الكوني، إن "هذه الأمور تسببت في شبه انهيار للدولة"، مقدما اعتذاره للشعب التشادي على ما حصل، خاصة مقتل الرئيس ديبي بفعل هذه الأسلحة التي امتلكتها المعارضة التشادية في ليبيا، مؤكدا أنه يجب أن "يتحمل الجميع مسؤولياتهم وألّا يسمحوا لمجموعة قليلة من الإرهابيين ومهربي البشر بأن يزرعوا عدم الاستقرار في هذه الدول".

وذكر أن "الإرهاب لا تعنيه الدول أو الديانات، بل يسعى إلى القتل والدمار لكل شيء، وهو ما يحتاج إلى تشكيل غرف عمليات مشتركة لمتابعة أي تحركات، ووضع إستراتيجية وتواصل دائم مع الاتحاد الأوروبي والدول المعنية".

وتابع: "علينا العمل على حل جذري لهذه المشكلة، والاتحاد الأوروبي أيضا معني بهذا الأمر؛ لأنه يرى نفسه الضحية الأولى للأعداد الهائلة للمهاجرين الذين لا تستطيع أوروبا استيعابهم".