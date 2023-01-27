اتحاد الشغل التونسي يعلن عن مبادرة جديدة لـ"إنقاذ" البلاد

وقال الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، اليوم الجمعة، إن تونس تمر بمنعطف خطير، ولا خيار أمامها "سوى الجلوس على طاولة الحوار"؛ لإنقاذ البلاد.

وأضاف الطبوبي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق لجان التفكير في مبادرة الإنقاذ التي اقترحتها المنظمة النقابية، بالاشتراك مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "اليوم بلادنا لأكثر من 12 سنة تمر بمنعرجات خطيرة جدا .. بعد انسداد الأفق بسبب الخلافات والسباب والاتهامات والاتهامات المضادة فإن البلاد تغرق ولا بد من الحوار لإنقاذها".