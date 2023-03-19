الجزائر.. انتخاب حساني شريف رئيسا لحركة مجتمع السلم

انتهى مؤتمر حركة مجتمع السلم في الجزائر بانتخاب عبد العالي حساني شريف رئيسا للحركة بعد أن ترشح بمفرده لهذا السباق، وذلك في أعقاب انقسامات داخلية غير مسبوقة.

و شهد المؤتمر الثامن للحزب الذي عقد في العاصمة الجزائرية، تزكية أحمد صادوق وناصر حمدادوش وعبد الكريم دحمان كنواب لرئيس الحركة.

وسبق المؤتمر خلافات حادة حول القيادة المحتملة للحزب، وفي مؤشر على ذلك أعلن الرئيس الأسبق للحركة عبد المجيد مناصرة ترشحه للرئاسة قبل أن ينسحب في بداية اجتماع مجلس الشورى.