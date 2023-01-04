تونس.. السجن 3 سنوات لوزير البيئة السابق مصطفى العروي بقضية "النفايات الإيطالية"

أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن ثلاثة أعوام بحق وزير البيئة السابق مصطفى العروي، على خلفية "قضية النفايات الإيطالية" التي هزت الرأي العام في تونس على امتداد عامين، وتورط فيها مسؤولون بارزون.

وقضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، بسجن الوزير السابق للبيئة مصطفى العروي مقابل تبرئة سلفه شكري بلحسن، وذلك بعد النظر في ملف توريد أطنان من النفايات من إيطاليا، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية.