تونس.. السجن 3 سنوات لوزير البيئة السابق مصطفى العروي بقضية "النفايات الإيطالية"
أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن ثلاثة أعوام بحق وزير البيئة السابق مصطفى العروي، على خلفية "قضية النفايات الإيطالية" التي هزت الرأي العام في تونس على امتداد عامين، وتورط فيها مسؤولون بارزون.
وقضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، بسجن الوزير السابق للبيئة مصطفى العروي مقابل تبرئة سلفه شكري بلحسن، وذلك بعد النظر في ملف توريد أطنان من النفايات من إيطاليا، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية.
وأصدرت الدائرة الجنائية جملة من الأحكام بشأن هذه القضية، حيث قضت بسجن ثلاثة متهمين آخرين مدة 3 أعوام، والسجن عشرة أعوام بحق متهم يعمل في وزارة البيئة، مثلما أصدرت حكمًا غيابيًا 15 عامًا بحق متهم في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة لتلك النفايات، فيما قضت ببراءة بقية المتهمين.
وكان وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي قد أقيل من منصبه في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بعد الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص.
وهزت فضيحة النفايات الإيطالية الرأي العام في تونس، بعد الكشف عن تولي شركة تونسية مصدرة كليًا توريد 282 حاوية فضلات منزلية على دفعتين، عبر الميناء التجاري بمحافظة سوسة شرق البلاد.
ويعود الملف إلى مايو/ أيار 2020، حيث قامت شركة تونسية بإدخال 70 حاوية فضلات إلى الميناء التجاري بسوسة تتضمن ما يقارب 2000 طن، وتخزينها في مقر الشركة، إلا أنه تبين لاحقًا أن الحاويات الموردة تتضمن قمامة منزلية محظورة.
وتم تسريح البضاعة من طرف مصالح الجمارك بميناء سوسة في بادئ الأمر، وتبين لاحقًا خلال المعاينة الميدانية بمقر الشركة وجود اختلاف بين المصرح به والشحنة الموردة، وطالبت السلطات بناء على ذلك صاحب الشركة بإعادة تصدير هذه البضائع باعتبارها تتضمن مواد خطيرة وسامة.
وبعد مفاوضات عسيرة مع الطرف الإيطالي تم في 18 فبراير/ شباط 2022 إعادة شحن حاويات النفايات الماكثة في الميناء التجاري بسوسة منذ مايو/ أيار 2020 لإرجاعها إلى ميناء "ساليرنو" بإيطاليا.