السجن 10 سنوات للوزير الجزائري السابق أرزقي براقي بتهم فساد

ووفق الصحيفة الجزائرية، أدين في هذه القضية بنفس الحكم أيضا كل من الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار قالي عبد الناصر، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه.

كما تمت إدانة مديرة الإدارة العامة للوكالة ذاتها شلباب حفيظة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من حكم البراءة.

وتتم ملاحقة كوادر بالوكالة الوطنية للسدود في الجزائر، حيث يتهم عدد من المسؤولين بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.

وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية من جانبها إلى أنّ الوزير السابق أرزقي براقي يُلاحق قضائيا برفقة 29 متهما في ملف فساد يتعلق بتبديد أموال مشاريع المياه، الذي كبد الخزينة العامة للدولة خسارة قدرت بـ1800 مليار جزائري (حوالي 13 مليون دولار) على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، منذ ما يزيد على 20 سنة، حيث شملت 13 مشروعا على المستوى الوطني.