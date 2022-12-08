ليبيا.. استقالة وزير الصحة في حكومة الدبيبة

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي الزناتي يوم الخميس، استقالته من منصبه واصفا حكومة عبد الحميد الدبيبة بأنها "منتهية الولاية"، وذلك بعد يومين من قرارالدبيبة إعادته إلى ممارسة مهامه، بعد تبرئته قضائيًا من التهم المنسوبة إليه.

وقال الزناتي في فيديو مسجل إنه بعد المحنة التي مر بها (في إشارة إلى سجنه) نتيجة تُهم وصفها بأنها "غير صحيحة" وأنه نظرا لصعوبة استمرار ممارسة مهامه في هذه الحكومة التي قال إنها أصبحت منتهية الولاية وفقا لاتفاق جنيف، فقد قرر الاستقالة من منصبه.