ليبيا.. استقالة وزير الصحة في حكومة الدبيبة
أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي الزناتي يوم الخميس، استقالته من منصبه واصفا حكومة عبد الحميد الدبيبة بأنها "منتهية الولاية"، وذلك بعد يومين من قرارالدبيبة إعادته إلى ممارسة مهامه، بعد تبرئته قضائيًا من التهم المنسوبة إليه.
وقال الزناتي في فيديو مسجل إنه بعد المحنة التي مر بها (في إشارة إلى سجنه) نتيجة تُهم وصفها بأنها "غير صحيحة" وأنه نظرا لصعوبة استمرار ممارسة مهامه في هذه الحكومة التي قال إنها أصبحت منتهية الولاية وفقا لاتفاق جنيف، فقد قرر الاستقالة من منصبه.
وأضاف الزناتي أنه "حرصا على مبدأ التداول السلمي على السلطة أعلن استقالتي من هذه الحكومة بشكل نهائي".
وكان مكتب النائب العام في ليبيا قد أصدر في يناير/ كانون الثاني الماضي قرارا بحبس وزير الصحة علي الزناتي ونائبه سمير كوكو احتياطيا على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
ووفق مكتب النائب العام فقد تم الحبس نتيجة الاشتباه في التلاعب بأعمال توريد وحدات إنتاج الأوكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر بيع السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إحدى الشركات بتاريخ أغسطس/ آب 2021، على الرغم من عدم توفرها على الخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.
وفي 3 مايو / أيار الماضي أعلنت مصادر قضائية ليبية عن صدور قرار بـ "الإفراج الصحي المشروط" عن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، موضحة أنه تم إطلاق سراحه حيث انتقل إلى بنغازي.
وقبل أيام، أكدت مصادر قضائية ليبية صدور حكم قضائي ببراءة الزناتي، قبل أن يعلن اليوم من مدينة بنغازي استقالته من حكومة الدبيبة.