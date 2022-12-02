عقيلة صالح: الحسم في ملف المناصب السيادية "خلال أيام"
أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مشيرا إلى أنه سيتم الحسم في ملف المناصب السيادية خلال أيام.
وقال صالح، في تصريحات له نشرها المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، على صفحته في "فيسبوك": "هناك اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة في ليبيا".
وأضاف: "نحن الآن بصدد هذا العمل، وسنلتقي مع المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة السيد عبدالله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية".
وتابع صالح أن مجلس النواب عدل الإعلان الدستوري، وذلك بتكليف لجنة من 24 عضوا (12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب)، اجتمعوا في القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة، وقضوا شوطا هاما جدا في الوصول إلى التوافق على القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا".
وأردف بالقول: "نحن في الأيام القادمة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه يترك للشعب للاستفتاء عليه".
جاء ذلك، في أعقاب أنباء عن خلافات بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول المناصب السيادية، وذلك على الرغم من التفاهمات الأخيرة بين رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.
في حين ذكرت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، أن المزاج العام الحالي داخل المجلس يرى ضرورة الفصل في المناصب السيادية، وإيجاد سلطة تنفيذية موحدة تبسط نفوذها على عموم البلاد قبل الذهاب للانتخابات.