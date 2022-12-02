عقيلة صالح: الحسم في ملف المناصب السيادية "خلال أيام"

أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مشيرا إلى أنه سيتم الحسم في ملف المناصب السيادية خلال أيام.

وقال صالح، في تصريحات له نشرها المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، على صفحته في "فيسبوك": "هناك اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة في ليبيا".

وأضاف: "نحن الآن بصدد هذا العمل، وسنلتقي مع المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة السيد عبدالله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية".