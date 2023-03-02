ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يوافق على تعديل دستوري مهم لإجراء الانتخابات

وقال باتيلي، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا آنذاك، إنه بمقتضى المبادرة التي طرحها سيتم تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، والقادة القبليين، والأطراف ذات المصلحة والنساء والشباب.

وأضاف أن مهمة اللجنة ستكون الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة وفق جدول زمني لعقد الانتخابات في 2023، إضافة إلى تعزيز التوافق على أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.

وتقف مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للدفع نحو إجراء الانتخابات، أمام جملة من التحديات منها كسب ثقة وتعاون مختلف الأطراف السياسية لإنجاحها والمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.