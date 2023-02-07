تقرير: "حرب خلافة" تحتدم على رئاسة أكبر حزب إسلامي في الجزائر
قال تقرير فرنسي إن "حرب خلافة" بدأت على رئاسة "حركة مجتمع السلم"، الحزب الإسلامي الأبرز في الجزائر، بعد انسحاب رئيسه عبد الرزاق مقري، الذي أمضى عشر سنوات في هذا المنصب.
وذكرت مجلة "جون أفريك" أن نتائج "الحرب" ستحدد الوضع المستقبلي لحركة مجتمع السلم ونوابها البالغ عددهم 65، وستغير الحركة، العضو السابق في التحالف الرئاسي الجزائري في عهد عبد العزيز بوتفليقة، توجهها في نهاية مؤتمرها الثامن الذي سيعقد يومي 16 و17 آذار/مارس المقبل".
وأكّدت المجلة أن "هناك العديد من المرشحين الآخرين يبرزون على الساحة لخلافة مقري، حيث التقى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأسبوع الماضي الرئيسين السابقين لمجلس الشورى عبد الرحمن السعيدي والطيب عزيز".
وأشارت إلى أن "نشطاء الحزب يعتقدون أن هذه الاجتماعات يمكن أن تهدف إلى إقناع المديرين التنفيذيين الرئيسيين بالتقدم لمنصب الرئاسة".
ويجري تداول أسماء أخرى مثل نائب رئيس الحزب عبد الرزاق عاشوري أو نائب وعضو المكتب التنفيذي ناصر حمدادوش وعبد المجيد مناصرة.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن مقري، الذي ظل على رأس الحركة لمدة عشر سنوات، قراره عدم الترشح لولاية ثالثة وانسحابه من جميع الهيئات الإدارية للحزب.
وهذا الطبيب البالغ من العمر 63 عامًا، وأب لثمانية أطفال، والذي لا يخفي إعجابه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو الزعيم الماليزي مهاتير محمد، هو ثاني زعيم لتشكيل سياسي إسلامي يغادر المشهد السياسي في أقل من ستة أشهر، بعد أن أعرب عبد القادر بن قرينة عن رغبته في الخروج من اتجاه حركة البناء.
وسيتعين على المتنافسين على منصب رئيس حركة مجتمع السلم أن يعلنوا عن أنفسهم رسميًا في اجتماع لمجلس الشورى، في نهاية المؤتمر، والأمر متروك للمجلس لاتخاذ القرار.
ولكن بعد أكثر من شهر من الموعد النهائي، فإن السباق على الخلافة مفتوح بالفعل، وخلال الأيام الماضية قام عبد المجيد مناصرة بتفعيل شبكاته من أجل استكمال ترشيحه.
وفي نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة السابق في حكومة أحمد بن بيتور (ديسمبر 2019 - أغسطس 2020) نيته الترشح لرئاسة الحزب على صفحته على "فيسبوك"، قائلاً إنه "استجاب لطلبات النشطاء والمديرين التنفيذيين الذين دعوه لتولي قيادة الحزب".
وأشار التقرير الفرنسي إلى أنّ "مقري الذي رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أتت بعبد المجيد تبون إلى السلطة في عام 2019، وافق بسرعة على عرض الرئيس الجديد للحوار".
وبين أنه دعم تبون على أربعة محاور "ذات أولوية" على حد تعبيره، وهي: التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومقاومة "القوى الأجنبية" و"المستعمرين"، والوحدة الوطنية و"الدفاع عن الهوية الوطنية".
وتابع: "مع ذلك فهو يحدد منطقة تحركه من خلال استهداف حكومة أيمن بن عبد الرحمن، التي يرى أن تركيبتها "تظهر غياب الرؤية الاقتصادية"، لكنه لا يقف بعيدًا عن أبواب المرادية (القصر الرئاسي) من خلال المشاركة عمليًا في جميع المشاورات السياسية التي بدأتها الرئاسة".
ولفت إلى أنّ "المرشح للخلافة عبد المجيد مناصرة كان قد ترك حزب "حركة مجتمع السلم" لمدة ثماني سنوات، بعد أن قرر أبوجيرة سلطاني، رئيس الحزب آنذاك، دعم ولاية بوتفليقة الثالثة في عام 2009، وأنشأ حزباً إسلامياً جديداً، في عام 2012، هو "حركة الدعوة والتغيير"، وفي عام 2017 وافق، بعد مفاوضات عديدة، على العودة إلى حزبه الأصلي تحت قيادة عبد الرزاق مقري".
ومنذ ذلك الحين كان حذراً للغاية، حتى خطاب ترشيحه الذي وجهه إلى نشطاء حركة مجتمع السلم بعنوان "التجذير والتجديد" أكد فيه عزمه على "العمل مع الجميع" لإعادة الحزب إلى قدميه.