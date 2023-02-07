تقرير: "حرب خلافة" تحتدم على رئاسة أكبر حزب إسلامي في الجزائر

قال تقرير فرنسي إن "حرب خلافة" بدأت على رئاسة "حركة مجتمع السلم"، الحزب الإسلامي الأبرز في الجزائر، بعد انسحاب رئيسه عبد الرزاق مقري، الذي أمضى عشر سنوات في هذا المنصب.

وذكرت مجلة "جون أفريك" أن نتائج "الحرب" ستحدد الوضع المستقبلي لحركة مجتمع السلم ونوابها البالغ عددهم 65، وستغير الحركة، العضو السابق في التحالف الرئاسي الجزائري في عهد عبد العزيز بوتفليقة، توجهها في نهاية مؤتمرها الثامن الذي سيعقد يومي 16 و17 آذار/مارس المقبل".

وأكّدت المجلة أن "هناك العديد من المرشحين الآخرين يبرزون على الساحة لخلافة مقري، حيث التقى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأسبوع الماضي الرئيسين السابقين لمجلس الشورى عبد الرحمن السعيدي والطيب عزيز".

وأشارت إلى أن "نشطاء الحزب يعتقدون أن هذه الاجتماعات يمكن أن تهدف إلى إقناع المديرين التنفيذيين الرئيسيين بالتقدم لمنصب الرئاسة".