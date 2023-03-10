حذَّرت من إقحام القبائل.. 52 حزبًا ليبيًا تطالب "باتيلي" بإشراكها في "لجنة الانتخابات"

وعبرت عن "تحفظاتها" على مكونات اللجنة التي اقترحها باتيلي، معتبرة أن "بعض الجهات المقترح مشاركتها في اللجنة قد تتضارب طبيعة عملها مع العمل السياسي"، وأن ضمان الوصول إلى النتائج المرجوة من اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى بشأن الانتخابات "يتوقف في الأساس على حسن اختيار مكوناتها وممثليها وفقًا لمعايير محددة".

دور القبائل

وأوضحت الأحزاب الـ 52، أن "دور زعماء القبائل في المجتمع الليبي يتركز بشكل أساس في الجانب الاجتماعي، وهو دور مهم ورئيس، خاصة في عملية المصالحة الوطنية"، لكنها أشارت إلى أن "إقحام هذا المكون الاجتماعي (القبيلة) في العملية السياسية، خاصة في ظل الانقسام الحالي الذي يعاني منه المسار السياسي، قد يؤدي لمزيد من التعقيد للمشهد السياسي، وسيضعها ضمن دائرة الصراع، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على دورها الاجتماعي في المصالحة الوطنية"، وفق نص البيان.

وكانت "شبكة تواصل الأحزاب السياسية" في ليبيا قد عبّرت، قبل أيّام، عن تأييدها لما جاء في إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بضرورة تجديد شرعية المؤسسات القائمة، من خلال إجراء انتخابات صحيحة، قبل نهاية العام الحالي 2023، ودعت إلى تبني آليات ومعايير واضحة، في الاختيارات المتعلقة بمسار الحل السياسي، وضرورة إشراك الأحزاب السياسية فيها.