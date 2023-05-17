المغرب.. "قوارب اللاجئين" تعود لنشاطها مع اعتدال الأحوال الجوية
عادت "قوارب اللاجئين" أو "قوارب الموت" إلى نشاطها من جديد في سواحل عدد من أقاليم المملكة المغربية، لاسيما في جهتي الشمال والشرق؛ نتيجة اعتدال الأحوال الجوية في الآونة الأخيرة.
وقال تقرير أورده موقع هسبريس، اليوم الأربعاء، إن استقرار الأحوال الجوية يشجع المرشحين للهجرة غير النظامية على ركوب "قوارب الموت"، كما يشجع المهربين على رفع عدد الرحلات صوب الضفة الأوروبية.
ولفت التقرير إلى أنه ظهر قارب من نوع "فانتوم"، قبل يومين، في شاطئ بليونش بإقليم تطوان، وهو يستقبل عددًا من المرشحين للهجرة غير النظامية أمام مرأى المصطافين، قبل أن ينطلق مسرعًا صوب عرض البحر.
وأكدت وسائل إعلام إسبانية في وقت لاحق اعتراض القارب المذكور، وتوقيف اثنين من منظمي الهجرة، و8 مرشحين مغاربة؛ فضلًا عن توقيف آخرين في الجانب المغربي من قبل السلطات المغربية.
وأضاف التقرير أنه وصل 14 مهاجرًا مغربيًا، قبل 4 أيام، إلى جزيرة البوران الواقعة في المنتصف ما بين ساحلي إسبانيا والمغرب، إذ تُعد النقطة الإسبانية هي الأقرب إلى السواحل المغربية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء ألميريا.
ونقل موقع "هسبريس" عن مصادر قولها إن "إقليم الأندلس (جنوب إسبانيا) عرف في الآونة الأخيرة توافد عدد من المهاجرين المغاربة، معظمهم من الشباب، حيث ظلوا يتجولون في شوارع الإقليم، ويرتادون بعض المقاهي المعروفة بتواجد مواطنيهم بها، بحثًا عن إيواء مؤقت أو فرصة عمل".
كما نقل الموقع عن المدير التنفيذي لجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، شكيب سبايبي، قوله إن تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية، لاسيما في صفوف الشباب، بات ظاهرًا للعيان.
وأكد سبايبي أنه يلاحظ هجرة وصفها بـ"الجماعية" في مجموعة من مدن جهة الشرق، نتيجة غياب فرص التشغيل والمشاريع الاستثمارية التي من شأنها خفض عدد المتعطلين عن العمل، مشيرًا إلى تنبيه المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بمذكرتها الإخبارية الصادرة بداية أيار/مايو الجاري، بشأن تزايد المهاجرين في تلك المدن بنسبة 6%.
وقال إن الرغبة في الهجرة نحو الضفة الأوروبية خلفت مآسي عدة للأسر التي فقدت أثر المئات من أبنائها الذين يتواجدون سواء في السجون أو قضوا في عرض البحر.
ودعا سبايبي إلى ضرورة وضع برامج خاصة بالمناطق الحدودية، تشجع على إقامة المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص عمل للشباب لإدماجهم في مجتمعاتهم.