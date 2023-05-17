المغرب.. "قوارب اللاجئين" تعود لنشاطها مع اعتدال الأحوال الجوية

ولفت التقرير إلى أنه ظهر قارب من نوع "فانتوم"، قبل يومين، في شاطئ بليونش بإقليم تطوان، وهو يستقبل عددًا من المرشحين للهجرة غير النظامية أمام مرأى المصطافين، قبل أن ينطلق مسرعًا صوب عرض البحر.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية في وقت لاحق اعتراض القارب المذكور، وتوقيف اثنين من منظمي الهجرة، و8 مرشحين مغاربة؛ فضلًا عن توقيف آخرين في الجانب المغربي من قبل السلطات المغربية.

وأضاف التقرير أنه وصل 14 مهاجرًا مغربيًا، قبل 4 أيام، إلى جزيرة البوران الواقعة في المنتصف ما بين ساحلي إسبانيا والمغرب، إذ تُعد النقطة الإسبانية هي الأقرب إلى السواحل المغربية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء ألميريا.

ونقل موقع "هسبريس" عن مصادر قولها إن "إقليم الأندلس (جنوب إسبانيا) عرف في الآونة الأخيرة توافد عدد من المهاجرين المغاربة، معظمهم من الشباب، حيث ظلوا يتجولون في شوارع الإقليم، ويرتادون بعض المقاهي المعروفة بتواجد مواطنيهم بها، بحثًا عن إيواء مؤقت أو فرصة عمل".