مسؤول ليبي يكشف لـ"إرم نيوز" أسباب نكبة درنة

أرجع عبدالمنعم الغيثي رئيس المجلس التسييري لمدينة درنة الليبية، نكبة المدينة جراء إعصار دانيال، لمزيج من الأسباب يشمل تقصير الحكومات المتعاقبة، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة من طرف السلطات المحلية، فضلاً عن العوامل الطبيعية.

وكانت مدينة درنة شرق ليبيا قد شهدت كارثة إنسانية حين ضربها الإعصار دانيال، في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث غرقت أحياء بأكملها، وسقط آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب، فضلاً عن آلاف المفقودين.

وبعد الكارثة أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد إقالة عبدالمنعم الغيثي، لكن الأخير يقول إنه استقال قبل ذلك؛ بسبب الظروف النفسية التي لم تعد تسمح له بأداء عمله كعميد لبلدية المدينة المنكوبة.