تونس.. تبرئة إلياس الفخفاخ نهائياً من تهم "تضارب المصالح"

برأ القضاء التونسي، اليوم الجمعة، بشكل نهائي، رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ من تهم تضارب المصالح، في تطور يعجل بطي صفحة هذه القضية التي أثارت جدلا واسعاً.

ونقلت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية عن مصادر قولها إن "إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب رفضت الطعن الذي رفعته الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف في تونس ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ تهم تضارب المصالح في حق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ".

وذكرت الإذاعة أن "قرار المحكمة هذا يؤكد أن قرار تبرئة الفخفاخ قد أصبح قرارا باتّا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن".

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أحال رئيس الحكومة التونسية الأسبق على دائرة الاتهام في حالة سراح، بتهمة تضارب المصالح عندما كان يشغل منصب رئيس الحكومة.

وتتمثل التهمة في تقديم معطيات مغلوطة لشركة تابعة له أو لأحد أقاربه، وغيرها من التهم.

وأثير ملف تضارب المصالح في العام 2020 عندما كان الفخفاخ يشغل منصب رئيس الحكومة مدعوما من حركة النهضة الإسلامية، التي سارعت إلى انتقاده ودعم لائحة لوم ضده قبل أن يستبق ذلك بتقديم استقالته للرئيس قيس سعيد.

وعين الرئيس سعيد وزير الداخلية السابق هشام المشيشي رئيسا للحكومة لكنه انقلب عليه في ما بعد، عقب أن نجحت حركة النهضة الإسلامية في استمالته ما جعل رأسي السلطة التنفيذية يدخلان في مواجهة مفتوحة.

وانتهت تلك المواجهة عندما أطاح سعيد بالمشيشي والبرلمان معا في 25 تموز/ يوليو 2021 إثر اتخاذه جملة من الإجراءات الاستثنائية بعد تفعيله الفصل 80 من الدستور، ليبدأ إعادة تشكيل المشهد السياسي بنفسه منذ ذلك الوقت.