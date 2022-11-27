في تصعيد لافت.. اتحاد الشغل التونسي يهدد بالنزول إلى الشارع

هدد الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء السبت، بالنزول إلى الشارع احتجاجا على انهيار القدرة الشرائية و تدهور الوضع المعيشي، واصفا المرحلة التي تعيشها تونس بـ"الحرجة للغاية".

و أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أن المنظمة النقابية مستعدة لكل المحطات القادمة" و أنها جاهزة للخروج إلى الشوارع في حال تواصل المساس بالقدرة الشرائية وفي ظل غياب العدالة الضريبية بين التونسيين، إضافة إلى عدم قدرة الدولة على التصدي للتهرب الضريبي.