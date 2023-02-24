تونس.. توقيف القيادي البارز في "جبهة الخلاص" المعارضة جوهر بن مبارك

أوقفت سلطات الأمن في تونس، صباح الجمعة، الناشط السياسي والقيادي في "جبهة الخلاص" المعارضة جوهر بن مبارك.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، إن "فرقة أمنية تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع إدارة الشرطة العدلية أوقفت فجر اليوم، القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك".

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف بن مبارك شمال العاصمة تونس، بعد تحديد مكانه.