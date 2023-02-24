تونس.. توقيف القيادي البارز في "جبهة الخلاص" المعارضة جوهر بن مبارك
أوقفت سلطات الأمن في تونس، صباح الجمعة، الناشط السياسي والقيادي في "جبهة الخلاص" المعارضة جوهر بن مبارك.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، إن "فرقة أمنية تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع إدارة الشرطة العدلية أوقفت فجر اليوم، القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك".
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف بن مبارك شمال العاصمة تونس، بعد تحديد مكانه.
ومن جانبه، أكد والد الناشط السياسي جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، اليوم الجمعة 24 فبراير / شباط 2023، توقيف ابنه جوهر بن مبارك، مشيرا إلى أنّه "حاليا في ثكنة بوشوشة" (شمال غرب العاصمة) حيث يجري التحقيق معه.
وأوضح الحزقي، في تصريحات لإذاعة "شمس" المحلية أنه تم أمس تفتيش منزله وتفتيش منزل ابنه من قبل دورية أمنية التي تولت حجز عدد من الوثائق ولوحتين إلكترونيتين "تابلات" وأقراص صلبة قديمة.
وأكد الحزقي أنّه لا يعلم كيفية توقيف ابنه وقال: "لا أعلم هل أنه سلّم نفسه أو تم توقيفه بطريقة أخرى، لكنني أعلم أنه الآن في ثكنة بوشوشة"، مشيرا إلى أنّ ابنه يواجه "نفس التُهمة الموجهة للموقوفين السابقين، وهي "التآمر على قيس سعيّد" بحسب قوله.
ومن جانبها، أكدت المحامية دليلة مصدق توقيف الناشط السياسي جوهر بن مبارك.
ويذكر أن جوهر بن مبارك مطلوب على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات "تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي".
ويأتي توقيف بن مبارك ضمن سلسلة توقيفات استهدفت نشطاء سياسيين بينهم قيادات في "جبهة الخلاص" المعارضة، وقبل يومين أوقفت السلطات الأمنية أمين عام الحزب الجمهوري والقيادي بالجبهة عصام الشابي، كما تم توقيف القيادية في الجبهة شيماء عيسى بعد ساعات.