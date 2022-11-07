العاهل المغربي يتحدث عن أهمية مشروع الغاز مع نيجيريا لغرب أفريقيا

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الأحد، أن بلاده بادرت مع نيجيريا لإطلاق مشروع خط أنابيب الغاز، واصفاً إياه بـ"المهم لغرب أفريقيا بأكمله".

وقال العاهل المغربي خلال خطاب رسمي بمناسبة "الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء"، إن مشروع الغاز مع نيجيريا "مهم للغاية في الربط الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا"، حسبما أوردت وكالة الأنباء المغربية.

واعتبر أن المشروع يوفر "فرصا وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمس عشرة، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب".

وذكر أنه "مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الأفريقي، والتنمية المشتركة: مشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة".

وبين محمد السادس أن بلاده ستواصل العمل مع جميع الشركاء لإتمام مشروع أنبوب الغاز في غرب أفريقيا، الذي "نريده مشروعا إستراتيجيا، لفائدة منطقة غرب أفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة".

وتحدث كذلك في الخطاب عن البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي تم توقيعه في مدينة العيون العام 2015.

وبين أنه "برنامج تنموي مندمج، بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار)، ويهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وخلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية".

ولفت العاهل المغربي إلى أنه "برنامج طموح، يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية؛ وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة، مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه".

وتابع: "اليوم، وبعد مرور حوالي سبع سنوات على إطلاقه، فإننا نثمن النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المئة، من مجموع الغلاف المالي المخصص له".

ودعا في الوقت ذاته القطاع الخاص للنهوض بالمشاريع المنتجة في هذه الأقاليم.

وأشار إلى أن "توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة".