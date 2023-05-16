تفاصيل زيارة شيخ صوفي مغربي لأمريكا ومحاضرته عن الذكاء الاصطناعي

تثير زيارة أحد شيوخ الصوفية في المغرب إلى أمريكا، هذه الأيام، وإلقائه محاضرة عن الذكاء الاصطناعي هناك، التساؤلات والإعجاب.

وكان شيخ الزاوية أو الطريقة "الكركرية" محمد فوزي الكركري، ألقى في 4 أيار/مايو الجاري، عن "التصوف والذكاء الاصطناعي"، في جامعة شيكاغو.

وتحدث الشيخ المغربي في محاضرته عن تاريخ الطرق الصوفية وعلاقتها بالأنثروبولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقال إن الذكاء الاصطناعي "صناعة بشرية، وليس نتاجًا لحكمة إلهية".