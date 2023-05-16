تفاصيل زيارة شيخ صوفي مغربي لأمريكا ومحاضرته عن الذكاء الاصطناعي
تثير زيارة أحد شيوخ الصوفية في المغرب إلى أمريكا، هذه الأيام، وإلقائه محاضرة عن الذكاء الاصطناعي هناك، التساؤلات والإعجاب.
وكان شيخ الزاوية أو الطريقة "الكركرية" محمد فوزي الكركري، ألقى في 4 أيار/مايو الجاري، عن "التصوف والذكاء الاصطناعي"، في جامعة شيكاغو.
وتحدث الشيخ المغربي في محاضرته عن تاريخ الطرق الصوفية وعلاقتها بالأنثروبولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقال إن الذكاء الاصطناعي "صناعة بشرية، وليس نتاجًا لحكمة إلهية".
وأثارت هذه المحاضرة تساؤلات حول علاقة التصوف بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب فضول الحضور سواء في القاعة أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما زار الكركري "سيليكون فالي" في ولاية كاليفورنيا، حيث توجد كبريات شركات التكنولوجيا مثل "غوغل" و"ميتا" وغيرها، بملابسه التقليدية.
ومن جانبهم، قال مقربون من الشيخ الصوفي إن جامعة هارفرد العريقة أدرجت كتاب محمد فوزي الكركري "كاف الأستار لما في هاء الجلالة من أسرار" في مكتبتها.
وكتب "محمد الأمين الكركري": "جامعة هارفارد الأمريكية تقتني كتاب مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره، كاف الأستار لما في هاء الجلالة من أسرار، وتجعله مرجعا في مكتبتها الضخمة التي تعد أعرق مكتبة جامعية في العالم، وهي بذلك تغني خزانتها بأحد أهم المؤلفات الصوفية حتى يعود إليه الطالب في بحوثه العلمية".
ما هي الزاوية أو الطريقة الكركرية؟
تعود تسمية هذه الطريقة إلى جبل كركر في أفسو شمال المغرب، ويقع مقرها في مدينة العروي، ولها العديد من المريدين.
ووفق الزاوية، فإن أحمد العلوي المستغانمي، الذي ينحدر من مدينة مستغانم في الجزائر كان أول شيوخ الطريقة، بينما الشيخ الطاهري الكركري المغربي هو ثاني شيوخها وتوفي العام 1976.
وخلف محمد فوزي الكركري (49 عامًا)، عمه الحسن الكركري ثالث شيوخ الطريقة الذي توفي العام 2006.
ويقول الموقع الإلكتروني للطريقة إنها "طريقة تربوية تهدف إلى تحقيق مقام الإحسان حتى يتمكنوا من الجمع بين العبادة والشهود (أن تعبد الله كأنك تراه)".