الجيش الليبي يعلن العثور على اليورانيوم "المفقود"

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، العثور على كمية اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدانها أمس الأربعاء، بحسب ما أفاد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي.

وقال المحجوب في بيان أرفقه بشريط فيديو يعد فيه رجل ارتدى ملابس واقية، 18 برميلا "تمّ تكليف قوة من الجيش وجدت هذه البراميل في منطقة لا تبعد سوى حوالي خمسة كيلومترات عن المستودع"، الذي كانت فيه أصلا "في اتجاه الحدود التشادية".