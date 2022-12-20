محللون: سجن نائب رئيس "النهضة" التونسية قد يفتح الباب أمام "نهايتها السياسية"

يفتح قرار سجن نائب رئيس حركة "النهضة" في تونس علي العريض الباب أمام فرضيات النهاية السياسية للحركة التي حكمت لمدة عقد من الزمن، وربما حلّها ومنعها من النشاط على خلفية تورطها في ما يعرف بقضية "تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر"، وفق محللين، فيما يرى آخرون أن الحركة "متعودة على تغيير جلدها خلال الأزمات التي تعصف بها، وبالتالي ستتأقلم مع هذه الأزمة وفق مجريات الأوضاع".

وأصدر القضاء التونسي حكمًا بسجن العريض، الرجل الثاني في الحركة، بعد ساعات من التحقيق معه كمتّهم في قضية "تسفير الشباب للقتال في بؤر التوتّر"، وسط توقعات بتوسيع دائرة التحقيقات التي قد تطال قيادات أخرى بارزة في الحركة.

وقد جرى التحقيق في وقت سابق مع رئيس الحركة راشد الغنوشي والإبقاء عليه بحالة سراح، غير أنّ التحقيقات لم تُستكمل وستشمل نوابًا سابقين وقيادات أمنية وإطارات بوزارة الداخلية قد يتم الزج بهم في القضية بعد القبض على العريض، الذي تولى وزارة الداخلية في تلك الفترة الحساسة بين 2012 و2013.

وقالت النائبة السابقة فاطمة المسدي لـ"إرم نيوز" إنّ "سجن علي العريض ستكون له تداعيات على حركة النهضة، خاصة وأن الحركة خرجت من الحكم منذ 25 يوليو/تموز 2021 وهي في حالة احتضار".

وأضافت رئيسة اللجنة البرلمانية السابقة المكلفة بالتحقيق في ملف التسفير أنّ "النهضة اليوم تتخبط بعد توقيف علي العريض وهي تضمحل منذ مدة، خاصة بعد أن أبعد الرئيس قيس سعيد عددًا من قياداتها عن مناصب حساسة، لا سيما مع تراجع قاعدتها الشعبية بشكل متواصل".