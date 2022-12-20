محللون: سجن نائب رئيس "النهضة" التونسية قد يفتح الباب أمام "نهايتها السياسية"
يفتح قرار سجن نائب رئيس حركة "النهضة" في تونس علي العريض الباب أمام فرضيات النهاية السياسية للحركة التي حكمت لمدة عقد من الزمن، وربما حلّها ومنعها من النشاط على خلفية تورطها في ما يعرف بقضية "تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر"، وفق محللين، فيما يرى آخرون أن الحركة "متعودة على تغيير جلدها خلال الأزمات التي تعصف بها، وبالتالي ستتأقلم مع هذه الأزمة وفق مجريات الأوضاع".
وأصدر القضاء التونسي حكمًا بسجن العريض، الرجل الثاني في الحركة، بعد ساعات من التحقيق معه كمتّهم في قضية "تسفير الشباب للقتال في بؤر التوتّر"، وسط توقعات بتوسيع دائرة التحقيقات التي قد تطال قيادات أخرى بارزة في الحركة.
وقد جرى التحقيق في وقت سابق مع رئيس الحركة راشد الغنوشي والإبقاء عليه بحالة سراح، غير أنّ التحقيقات لم تُستكمل وستشمل نوابًا سابقين وقيادات أمنية وإطارات بوزارة الداخلية قد يتم الزج بهم في القضية بعد القبض على العريض، الذي تولى وزارة الداخلية في تلك الفترة الحساسة بين 2012 و2013.
وقالت النائبة السابقة فاطمة المسدي لـ"إرم نيوز" إنّ "سجن علي العريض ستكون له تداعيات على حركة النهضة، خاصة وأن الحركة خرجت من الحكم منذ 25 يوليو/تموز 2021 وهي في حالة احتضار".
وأضافت رئيسة اللجنة البرلمانية السابقة المكلفة بالتحقيق في ملف التسفير أنّ "النهضة اليوم تتخبط بعد توقيف علي العريض وهي تضمحل منذ مدة، خاصة بعد أن أبعد الرئيس قيس سعيد عددًا من قياداتها عن مناصب حساسة، لا سيما مع تراجع قاعدتها الشعبية بشكل متواصل".
ووفق المسدي، فإنّ "توقيف العريض سيؤدي إلى توقيف عدد آخر من قيادات الحركة، خاصة وأنه يجري التحقيق معه وسيكشف في التحقيق عن مجموعة أخرى من قياداتها، وبالتالي سيشكل هذا الأمر استهدافًا لقواعدها".
منوهة إلى أن "رصاصة الرحمة التي ستضع حدًّا نهائيًا للحركة ليست توقيف علي العريض، وإنما سجن رئيسها راشد الغنوشي، الأمر الذي سيؤدّي إلى حلّها".
أما رئيس حزب "التحالف من أجل تونس"، سرحان الناصري، فقال إن "هذا الملف يرسم نهاية النهضة رسميًا في تونس، بعد أن فقدوا أي شرعية ومشروعية في 25 يوليو/تموز 2021، الآن مررنا إلى مرحلة المحاسبة بعد حسم استقلالية القضاء".
وأضاف الناصري لـ"إرم نيوز" أن "الشعب التونسي يعرف ماذا فعلت حركة النهضة من جرائم تجاه شبابه واغتيالات وتدمير للمشهد السياسي برمته، لذلك يجب أن يكون للقضاء الكلمة الفصل، وأن تحاسب الحركة حتى تكون عبرة للأجيال القادمة من السياسيين".
لافتًا إلى أن "نظام الإخوان المسلمين قُبر في تونس بشكل نهائي وفقد شرعيته والحزام الدولي الذي كان يسانده، ونحن نعتبرها حركة من الماضي".
من ناحيته، رأى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن "قرار إيداع العريض السجن والمحاكمات التي تسارعت تنبئ بتطورات دراماتيكية في ما يخص مصير حركة النهضة، قد تصل حتى إلى حلها، خاصة أن الملف ثقيل ويتعلق بتسفير الآلاف من التونسيين نحو بؤر التوتر".
وقال العبيدي لـ"إرم نيوز" إنّ "حركة النهضة ما زالت مرتبطة أشد الارتباط بالإيديولوجية الإخوانية، وبالتالي يجب أن يكون القضاء بمنأى عن أي استغلال وضغوط حتى لا يتم منح الحركة ورقة المظلومية التي لطالما استفادت منها تاريخيًا، سواء في مواجهة نظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة أو زين العابدين بن علي".
مشيرًا إلى أن "مصير النهضة اليوم غامض بشكل كبير، ولا يمكن الجزم به رغم أنها منهكة تمامًا شعبيًا وسياسيًا، لكن الحركة مرت بفترات أحلك وغيرت جلدها من الاتجاه الإسلامي إلى النهضة، وبالتالي هي حزب متعود على هذه الوضعيات، وتتأقلم معها".
لكن المحلل السياسي محمد العلاني اعتبر أنّ "قرار سجن العريّض لن يؤثّر كثيرًا في الحركة التي لا تزال بحالة ترقّب لما ستسفر عنه التحقيقات، خصوصًا ما سيؤول إليه المشهد السياسي الذي لا يبدو في صالح رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وقال العلاني لـ"إرم نيوز" إنّ "قرار سجن العريض جاء غداة إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي كانت نسبة المشاركة فيها مخجلة ومثيرة ومحرجة بشكل كبير للرئيس التونسي ومشروعه السياسي، وإنّ قرار السجن سيكون مؤقتًا ويهدف إلى استعادة بعض الشعبية التي بات الرئيس يفقدها يومًا بعد يوم، ولإعادة الأمل إلى التونسيين بأنّ هناك مسار محاسبة يجري قضائيًا".
وأكد العلاني أنّه "من المستبعد أن تتم إدانة العريض بعقوبة كبيرة من شأنها أن تُدخل بلبلة في حركة النهضة أو تدفع إلى حلّها؛ لأنّ الملفات القضائية المتعلقة بها حتى الآن لا تبدو ثقيلة فعليًا".