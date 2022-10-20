الاحتجاجات تتمدد في تونس.. ومواجهات عنيفة في عدد من الأحياء

اتسعت رقعة الاحتجاجات الليلية في تونس، لتشمل عددا من الأحياء الشعبية بالعاصمة، إضافة إلى محافظات أخرى التي انضمت بعض أحيائها إلى قائمة المناطق التي تشهد توترا.

وشهد "حي الملاسين"، الذي يبعد بضعة أمتار فقط على قصر الحكومة التونسية، مواجهات عنيفة، رشق خلالها المحتجون عناصر الأمن بالحجارة، ورد رجال الأمن باستعمال القنابل المسيلة للدموع.

ودخل رجال في مواجهة مع المحتجين، بعد أن حاولوا فتح عدد من الطرقات التي تم إشعال العجلات المطاطية فيها من طرف المحتجين.

وانضم "حي الملاسين" إلى قائمة الأحياء الشعبية التونسية التي تشهد توترات ومواجهات ليلية على امتداد خمسة أيام.