المغرب تدرس حلولا لإعادة الأطفال المغاربة في سوريا والعراق

وفي ظل عدم وجود وثائق يمكنهم توفيرها، أشار الخبير الأمني محمد الطيار، إلى أن عائلات أولئك الأطفال المتواجدة بالمغرب هي من سيكون عليها مساعدة السلطات في التحقق من هوياتهم”.

وأضاف في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي أن “استقبالهم لن تكون له تداعيات غير محمودة، خاصة أن المغرب يمتلك سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، كما أن له مخططات للتعامل مع هذه الحالات، وسبق أن أعاد عددا من الأطفال من هذه البؤر وتم دمجهم داخل المجتمع بشكل سلس”.

ويبلغ عدد الأطفال المغاربة مع أمهاتهم في العراق وسوريا نحو 276، و28 طفلا يتيما، و7 أطفال في تركيا، و52 مختفيا، و98 عالقة في سوريا، و7 معتقلين في العراق، إضافة إلى 3 معتقلين في تركيا، حسب بيانات رسمية للتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق.