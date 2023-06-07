تونس.. "شبكة غش" تستخدم أجهزة متطورة في قبضة الأمن

ألقت السلطات التونسية، القبض على "شبكة" يشتبه بتورطها في "التحضير للقيام بعملية غش في امتحان البكالوريا" باستخدام أجهزة متطورة في مدينة قفصة جنوبي غربي البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، أن "فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة ألقت خلال اليومين الماضيين، القبض على شبكة تتكون من 6 أشخاص يشتبه بتورطهم في التحضير للقيام بعملية غش في امتحان البكالوريا".

ونقل الموقع، عن رئيس فرقة الشرطة قوله، إن أفراد الشرطة "تفطنوا إلى اعتزام تلميذ سابق التحضير لمساعدة آخرين على الغش لقاء مقابل مادي".