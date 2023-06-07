تونس.. "شبكة غش" تستخدم أجهزة متطورة في قبضة الأمن
ألقت السلطات التونسية، القبض على "شبكة" يشتبه بتورطها في "التحضير للقيام بعملية غش في امتحان البكالوريا" باستخدام أجهزة متطورة في مدينة قفصة جنوبي غربي البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكر موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، أن "فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة ألقت خلال اليومين الماضيين، القبض على شبكة تتكون من 6 أشخاص يشتبه بتورطهم في التحضير للقيام بعملية غش في امتحان البكالوريا".
ونقل الموقع، عن رئيس فرقة الشرطة قوله، إن أفراد الشرطة "تفطنوا إلى اعتزام تلميذ سابق التحضير لمساعدة آخرين على الغش لقاء مقابل مادي".
ولفت رئيس الفرقة، إلى أن هذا التلميذ السابق، "معاقب في سنة 2019 بعدم التقدم للامتحان مدة 5 سنوات بسبب الغش".
وقال، إن "أصحاب شهادات متعطلين عن العمل وشخصين يملكان محلين لإصلاح الأجهزة الإلكترونية والهواتف"، متورطان أيضاً بالقضية.
وضبطت السلطات، "آلة جاهزة للغش وتجهيزات أخرى متطورة تستعمل في عملية الغش، وأذنت بالاحتفاظ بستة أشخاص، فيما لايزال شخص آخر في حالة فرار"، بحسب الموقع.
وانطلقت الأربعاء، امتحانات البكالوريا في تونس، التي تستمر حتى 16 من الشهر الحالي.
وتزامن ذلك، مع تداول صور قيل إنها لامتحانات جرى تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُعاقب من يثبت غشه في امتحان البكالوريا في تونس، بالحرمان من الامتحان لمدة تتراوح بين عام و5 أعوام.
ونقلت "موزاييك" عن مصدر مسؤول بوزارة التربية التونسية قوله، إن ما "يتم تداوله على مواقع التواصل، بخصوص تسريب اختبار الفلسفة للبكالوريا لا يعد تسريبا، باعتبار أنه لم يتمّ اختراق المنظومة المعلوماتية للامتحانات".
وأضاف أن ذلك "يندرج أوليًّا في إطار عملية غشّ غير مؤكدة حتى هذه الساعة".