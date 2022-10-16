باتيلي يبحث مع المنفي والدبيبة تطورات الأزمة الليبية 

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، كلا على حدة، في أول لقائين رسميين له بعد توليه منصبه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن "المنفي ونائبه اللافي أكدا أن "هناك اتفاقا تاما على أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية".

وأشار باتيلي إلى أهمية أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم، مبديًا حرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية.

وفي لقاء منفصل، أكد الدبيبة دعمه لمساعي باتيلي الحميدة في ليبيا.

ووفقًا لبيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، فإن الدبيبة رحب بممثل الأمم المتحدة في ليبيا، مبديًا دعم حكومته لمساعيه الحميدة.

وأوضحت البعثة أن باتيلي والدبيبة تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، كما عرض الدبيبة رؤيته لخيارات تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.

وكان باتيلي أكد لدى وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة، أنّ أول أولويات عمله تتمثل بالتواصل مع جميع الليبيين، وفي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.

وقال باتيلي، إنّه "يسعى مع فريق عمله في بعثة الأمم المتحدة إلى تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات شاملة ذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين".