حكم بسجن البرلماني التونسي السابق ياسين العياري 8 أشهر

وجاء الحكم الصادر بحق العياري بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة ادعاء "أمور غير صحيحة" ضد موظف عمومي، وأربعة أشهر أخرى بتهمة نشر "أخبار زائفة"، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية.

ويأتي الحكم على خلفية تصريحات وتدوينات سابقة صدرت عن ياسين العياري ضد رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، تضمنت اتهامات وادعاءات بـ"تضارب المصالح".

وفي وقت سابق، برأ القضاء التونسي، بشكل نهائي، رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ من تهم تضارب المصالح، التي أثارت جدلا واسعاً.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أحال رئيس الحكومة التونسية الأسبق على دائرة الاتهام في حالة سراح، بتهمة تضارب المصالح، عندما كان يشغل منصب رئيس الحكومة.