حكم بسجن البرلماني التونسي السابق ياسين العياري 8 أشهر
أصدر القضاء التونسي، يوم السبت، حكما بالسجن الغيابي لمدة 8 أشهر بحق البرلماني السابق ياسين العيّاري، في قضية رفعها ضده رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.
وجاء الحكم الصادر بحق العياري بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة ادعاء "أمور غير صحيحة" ضد موظف عمومي، وأربعة أشهر أخرى بتهمة نشر "أخبار زائفة"، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية.
ويأتي الحكم على خلفية تصريحات وتدوينات سابقة صدرت عن ياسين العياري ضد رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، تضمنت اتهامات وادعاءات بـ"تضارب المصالح".
وفي وقت سابق، برأ القضاء التونسي، بشكل نهائي، رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ من تهم تضارب المصالح، التي أثارت جدلا واسعاً.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أحال رئيس الحكومة التونسية الأسبق على دائرة الاتهام في حالة سراح، بتهمة تضارب المصالح، عندما كان يشغل منصب رئيس الحكومة.
وتتمثل التهمة في تقديم معطيات مغلوطة لشركة تابعة له أو لأحد أقاربه، وغيرها من التهم.
وأثير ملف تضارب المصالح في العام 2020 عندما كان الفخفاخ يشغل منصب رئيس الحكومة مدعوما من حركة النهضة الإسلامية، التي سارعت إلى انتقاده ودعم لائحة لوم ضده قبل أن يستبق ذلك بتقديم استقالته للرئيس قيس سعيد.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت وجود شبهة تضارب مصالح ضد إلياس الفخفاخ؛ لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وقد دفع ذلك الفخفاخ إلى الإعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية.