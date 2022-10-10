تونس.. هيئة الانتخابات تحذر سعيد من المساس بشروط الترشح لـ"التشريعية"

حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الإثنين، الرئيس قيس سعيد من المساس بشروط الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك وسط ترقب لتعديلات سيدخلها سعيد على القانون الانتخابي المثير للجدل.

وقال نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن "الهيئة أعلمت رئاسة الجمهورية بضرورة عدم المساس بجوهر المرسوم عدد55 وأن يقتصر التنقيح على إيقاف ظاهرة جمع التزكيات بطريقة غير قانونية فقط"، مضيفا أن "الهيئة لن تبقى مكتوفة الأيدي في حال تم المساس بجوهر القانون الانتخابي خاصة مسألة شروط الترشح"، وتابع: "ستسمعون صوت هيئة الانتخابات لو تم المساس بشروط الترشّح''.

وشدد الجديدي على أنه "تم رصد اختلالات كبيرة عاينها أعوان الهيئة في طريقة جمع التزكيات، لكن تم إعداد تقارير في هذا الصدد ورفعها إلى القضاء، مؤكدا أن "الاختلالات تتمثل في جمع التزكيات بطريقة غير قانونية حتى من طرف بعض الأعوان التابعين للهيئة في المقرات المخصصة للتوقيع على التزكيات، لكن أكثر الإخلالات تم رصدها في البلديات''، وفق تعبيره.

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، قد حذر في وقت سابق من المساس بالقانون الانتخابي في هذه الفترة، عشية الاستحقاق البرلماني المبكر الذي تقاطعه عدة أحزاب سياسية وازنة على غرار: "الدستوري الحر"، و"حركة النهضة الإسلامية"، و''آفاق تونس" وغيرهم.

وقال بوعسكر في تصريحات أوردتها إذاعة "جوهرة أف أم" المحلية، إنه "من الأفضل عدم المساس بالقانون الانتخابي في هذه الفترة، لكن إن اقتضت الضرورة أن يتم تعديل وإدخال تنقيح تقني فنّي لمجابهة ظاهرة ما فلن يكون له تأثير على حسن سير العملية لكن يجب أن يكون مدروسا وبعد أخذ رأي هيئة الانتخابات".

يذكر أن تحذيرات هيئة الانتخابات جاءت بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في وقت سابق، عزمه تعديل القانون الانتخابي؛ بسبب ما يحدث في عملية جمع التزكيات التي حمّل المجالس البلدية مسؤوليتها.