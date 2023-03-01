الرئيس التونسي: المتآمرون على أمن الدولة لا يمكن أن يلعبوا "دور الضحية"

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، محاسبة "المتآمرين على أمن الدولة"، مشدداً على أنهم "لا يمكن أن يلعبوا دور الضحية".

جاء ذلك خلال لقاء سعيد مع وزيرة العدل ليلى جفال، بعد أيام من توقيف قيادات سياسية ورجال أعمال ومؤسس إذاعة واسعة الانتشار، تم القبض عليهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" و"التخطيط لقلب نظام الحكم".

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه "تم التطرق، خلال هذا اللقاء، للدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به القضاة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس اليوم، فبلادنا لها قضاة شرفاء يحتكمون للقانون ويجب ألا يفلت من المحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، ودون قضاء عادل وناجز لن يسترد الشعب حقوقه ولن يعرف الحقيقة التي طالما نادى بكشفها".