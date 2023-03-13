سقوط قتيلين باشتباكات بين مليشيات موالية لحكومة الدبيبة في تاجوراء

سقوط قتيلين باشتباكات بين مليشيات موالية لحكومة الدبيبة في تاجوراء

إرم نيوز

أكدت وسائل إعلام ليبية الأحد سقوط قتيلين وإصابة 7 إثر اندلاع اشتباكات بين ميليشيا البقرة وأسود تاجوراء في مدينة تاجوراء غرب البلاد.

وقالت إن الاشتباكات بدأت بهجوم شنته ميليشيا البقرة على أسود تاجوراء وكلاهما تابع لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وجراء الاشتباكات أعلنت مدرسة بئر الأسطي للتعليم الأساسي في مدينة تاجوراء تعليق الدراسة الاثنين لدواع أمنية.

سقوط قتيلين باشتباكات بين مليشيات موالية لحكومة الدبيبة في تاجوراء
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من جانبه أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، حالة النفير القصوى لكل مكاتب طرابلس والقرة بوللي وقصر الأخيار لإسعاف المصابين.

وتشهد المنطقة الغربية في ليبيا باستمرار، اشتباكات بين الميليشيات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية.

وفشلت الضغوط الدولية في إقناع الليبيين بتفكيك الميليشيات وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية.

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