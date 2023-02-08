لجنة عسكرية ليبية تقر آلية لتنسيق انسحاب القوات الأجنبية

وأفادت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا، في بيان، أن اللجان أقرت خلال مناقشاتها التي استمرت يومين، "اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب".

ونقل البيان عن باتيلي، إشادته بـ"جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساندة الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة".

كما أشاد بالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذا الاجتماع، ووصفه بأنه "تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عمومًا، كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023".

واعتبر باتيلي أن ما تحقق "يعبرعن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها دون الإضرار بدول الجوار".