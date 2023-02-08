لجنة عسكرية ليبية تقر آلية لتنسيق انسحاب القوات الأجنبية
اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، الأربعاء، على إرساء آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب، في خطوة لافتة تمهد لإخراجهم من البلاد.
جاء ذلك، خلال اختتام اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعاتها بحضور لجنة التواصل بالنيجر والسودان في القاهرة، وبرعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.
وأفادت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا، في بيان، أن اللجان أقرت خلال مناقشاتها التي استمرت يومين، "اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب".
ونقل البيان عن باتيلي، إشادته بـ"جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساندة الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة".
كما أشاد بالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذا الاجتماع، ووصفه بأنه "تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عمومًا، كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023".
واعتبر باتيلي أن ما تحقق "يعبرعن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها دون الإضرار بدول الجوار".
وفي وقت سابق، أكد باتيلي أن اجتماعًا سيعقد خلال الفترة القريبة القادمة مع دول جوار جنوب ليبيا (السودان وتشاد والنيجر)، لبحث سبل إخراج المرتزقة من البلاد.
وقال باتيلي إن "اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة تمخضت عن اتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بملف المرتزقة، وتحديدًا مع دول جوار جنوب ليبيا"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
وأضاف: "لمسنا من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الاستعداد اللازم لدعم العملية السياسية، والعزم والالتزام للعمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا".
ودعا باتيلي المجتمع الدولي إلى "دعم اللجنة العسكرية المشتركة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار"، معربًا عن أمله في أن يستكمل السياسيون عمل اللجنة العسكرية المشتركة ومساعدة بلادهم على الخروج من أزمتها.
وتابع أن "مراقبي وقف إطلاق النار سيواصلون عملهم في ليبيا، وأدعو المجتمع الدولي والحكومة لدعم لجنة 5+5".