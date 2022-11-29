الدبيبة والسائح يعلنان جاهزية الحكومة والمفوضية لإجراء الانتخابات 

واتفق الدبيبة والسايح، على ضرورة التنسيق في تنفيذ برامج ونشاطات تساهم في دعم جهود وإجراء الانتخابات، وشددا على ضرورة الضغط المحلي والدولي لاستكمال القوانين السليمة لتحقيق مطلب الليبيين.

يأتي هذا اللقاء قبل لقاء مرتقب يعقد في العاصمة المصرية القاهرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري، للتوافق على المناصب السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات.

ويعد الدبيبة والسائح، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من أبرز المهددين بمغادرة مناصبهم في حالة الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى.