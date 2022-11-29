الدبيبة والسائح يعلنان جاهزية الحكومة والمفوضية لإجراء الانتخابات
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء جاهزيتهما في الجوانب اللوجستية والفنية لإجراء الانتخابات، في خطوة عدها محللون ليبيون استباقية لتفاهمات مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات.
وناقش الطرفان، في اللقاء الذي عقد بينهما في مقر المفوضية في العاصمة طرابلس، عددا من الإجراءات التنفيذية بشأن تفعيل ملف الانتخابات، وتقييم المحاكاة الانتخابية التي أجرتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المفوضية، والوقوف على بقية الاستعدادات والأنشطة المشتركة، وفقا لبيان صادر عن حكومة الدبيبة.
واتفق الدبيبة والسايح، على ضرورة التنسيق في تنفيذ برامج ونشاطات تساهم في دعم جهود وإجراء الانتخابات، وشددا على ضرورة الضغط المحلي والدولي لاستكمال القوانين السليمة لتحقيق مطلب الليبيين.
يأتي هذا اللقاء قبل لقاء مرتقب يعقد في العاصمة المصرية القاهرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري، للتوافق على المناصب السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات.
ويعد الدبيبة والسائح، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من أبرز المهددين بمغادرة مناصبهم في حالة الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى.
وبحسب تسريبات نيابية من المجلس الأعلى للدولة فإن عقيلة والمشري ، سيناقشان الاتفاق على سلطة تنفيذية شاملة وملفي المناصب السيادية والقاعدة الدستورية.
ورأى المحلل السياسي الليبي بشير العمري، أن "ما قام به الدبيبة والسائح خطوة استباقية، بهدف خلط الأوراق مجددا ليس إلا، ومحاولة اللعب على عمق الخلاف بين طرفي النزاع وتعقيداته".
وقال العمري لـ"إرم نيوز"، إن "الدبيبة يشعر بالضعف حاليا، بعد فشله في كسب مجلسي النواب والدولة اللذين يحظيان باعتراف دولي، وفشله أيضا في اللعب على تناقضاتهما لذا هو يبحث عن حليف ويعتقد أن انحياز السائح بصفته لجانبه سيحرج خصومه"، مضيفا أن "السائح وجد بتقرب الدبيبة منه فرصة لمحاولة التهرب من مصيره في حال اتفاق مجلسي النواب والدولة على تغيير شاغلي المناصب السيادية، وموقعه من هذه المناصب".
أما الإعلامي الليبي محمد الفيتوري، فقال إن "الدبيبة الذي حقق نجاحات عسكرية على الأرض مؤخرا تمثلت بدحر قوات رئيس الاستخبارات السابق اللواء أسامة الجويلي التي كانت تهدد وجود حكومته، وآخرها تمكنه الإثنين من ضم مليشيا 55 التي يقودها معمر الضاوي إلى رئاسة الأركان التي تتبع حكومته، ما يعني شق صف القوات التي تؤيد الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، لكنه بالمقابل عجز عن تحقيق أي اختراق سياسي، ما يعني أن كل ما سبق لا قيمة فعلية له على الأرض".
وأوضح الفيتوري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "إذا اتفق عقيلة صالح والمشري على حكومة ثالثة، فهذا يعني رحيل حكومة الدبيبة عن السلطة، نظرا لأنها ستتمتع بدعم دولي وهو الأمر الذي لم تحظ به حكومة باشاغا، وأن لقاء المشري والسائح هو لقاء اليائسين، فكلاهما مهدد بوجود موقعه، وليس أمامهما إلا محاولة قلب الطاولة وخلط الأوراق"، وفق تقديره.