بعد الطعن بدستورية تعيينه.. "المجلس الأعلى" الليبي يتمسك بالصديق الصور نائبًا عامًا
أكّد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم السبت، تمسّكه بسلامة وصحة الإجراءات التي تم اتباعها في تعيين النائب العام الصديق الصور، بعد أيام من طعن أعضاء في المجلس بقرار تعيينه.
وقال المجلس في بيان إنّه "سلّم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه يوم 12 أبريل/ نيسان 2021؛ لأنّ هذه الآلية راعت مبدأ أن يحترم المجلسان الأعلى للدولة والنواب، أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام والمحكمة العليا، الاستقلال التام للسلطة القضائية".
وأضاف البيان أنّ هذه الآلية احترمت أيضًا "قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقًا للتشريعات النافذة التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء لتطبيقها على طلبات الترشح، على أن يكون دور مجلسي النواب والدولة قبول أو رفض هذا الترشح طبقًا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي".
وأشار البيان إلى أنه تم انتخاب الصديق الصور بـ 12 صوتًا من أصل 14 صوتًا، وتم التصويت داخل مجلس النواب في جلسة رسمية، كما تم التصويت داخل المجلس الأعلى للدولة في جلسة رسمية منعقدة بتاريخ 25 أبريل/ نيسان 2021 بالموافقة على اختيار الصديق الصور بحضور 84 عضوًا وبموافقة 55 منهم واعتراض أربعة، مع 25 آخرين امتنعوا عن التصويت.
وكان أعضاء في المجلس الأعلى للدولة الليبي قد طعنوا، قبل أيام، بدستورية تعيين النائب العام الصديق الصور، على الرغم من مرور أكثر من عام على تعيينه في منصبه.
وتقدم أعضاء المجلس، عبد الرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي، بطعن لدى المحكمة العليا "بعدم دستورية قرار مجلس النواب المتعلق بتكليف الصديق الصور كنائب عام".
وتضمن الطعن الادعاء "بعدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف نائب عام"، واعتبر الطاعنون رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "خصمًا" في دعوى الطعن.
وظهر نشاط لافت لمكتب النائب العام خلال الشهور الأخيرة في محاربة وملاحقة قضايا الفساد في الوزارات والمؤسسات المالية والبنوك والبلديات والبعثات الدبلوماسية، مع صدور أوامر بحبس عدد كبير من المسؤولين احتياطيًا.
وكان البرلمان الليبي انتخب مدير التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور نائبًا عامًا بالإجماع يوم 20 نيسان/ أبريل 2021.
ووافق المجلس الأعلى للدولة يوم 25 من الشهر نفسه على تعيين الصديق الصور في منصب النائب العام في البلاد بأغلبية 55 صوتًا من إجمالي 84 صوتًا.