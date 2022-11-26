بعد الطعن بدستورية تعيينه.. "المجلس الأعلى" الليبي يتمسك بالصديق الصور نائبًا عامًا

أكّد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم السبت، تمسّكه بسلامة وصحة الإجراءات التي تم اتباعها في تعيين النائب العام الصديق الصور، بعد أيام من طعن أعضاء في المجلس بقرار تعيينه.

وقال المجلس في بيان إنّه "سلّم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه يوم 12 أبريل/ نيسان 2021؛ لأنّ هذه الآلية راعت مبدأ أن يحترم المجلسان الأعلى للدولة والنواب، أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام والمحكمة العليا، الاستقلال التام للسلطة القضائية".

وأضاف البيان أنّ هذه الآلية احترمت أيضًا "قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقًا للتشريعات النافذة التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء لتطبيقها على طلبات الترشح، على أن يكون دور مجلسي النواب والدولة قبول أو رفض هذا الترشح طبقًا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي".