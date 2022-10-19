دمشق متأنية وحماس مندفعة.. هل أنهت زيارة وفد الحركة لسوريا خلافات عقد؟

أثارت زيارة وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة خليل الحية، للعاصمة السورية دمشق، ولقاؤه ضمن وفد من الفصائل الفلسطينية الرئيس السوري بشار الأسد، الكثير من التساؤلات حول انتهاء الخلافات بين حماس ودمشق، وعودة العلاقات لما كانت عليه في السابق.

وقال الحية عقب اللقاء، الأربعاء إن "هذا يوم مهم نستأنف فيه عودتنا وعملنا مع سوريا، ونعلن دعمنا لاستقرارها ووحدتها، نحن ضد استهداف سوريا من أي عدوان خارجي، سوريا مازالت داعمة لقضية الشعب الفلسطيني وسنطوي كل الصفحات الماضية، اللقاء مع الرئيس بشار الأسد كان دافئاً، وقد أبدى تصميمه على تقديم كل الدعم من سوريا للشعب الفلسطيني ومقاومته".

وأفادت تقارير إعلامية سورية، بأن "العودة التي قبلت بها القيادة السورية هي للفرع المقاوم في حركة حماس وليس الفرع الإخواني"، في إشارة إلى رفض السوريين ممارسة حماس أي نشاط سياسي من داخل الأراضي السورية.

واتفاقاً مع ذلك، أكد محللون سياسيون، أن سوريا غير مكترثة بعودة العلاقات مع الحركة الفلسطينية، مؤكدين أن زيارة وفد الحركة لدمشق جاء على إثر قبول حماس بالشروط السورية، وضمن تصنيف جديد من دمشق للحركة.

بشروط دمشق

وقال المحلل السياسي، يونس الزريعي، لـ"إرم نيوز"، إنه "من الواضح أن القيادة السورية غير مكترثة بعودة العلاقات مع حركة حماس، وأن الأخيرة هي التي ترغب في إزالة الخلافات إثر التطورات السياسية والإقليمية الجديدة"، مضيفا أن "حماس عادت إلى سوريا وفق الشروط السورية، التي صنفت حماس لشقين الأول مقاوم والثاني سياسي يتبع لجماعة الإخوان المسلمين".

وشدد الزريعي على أن "حماس هي التي تتسابق لعودة العلاقات مع سوريا"، موضحا أن "زيارة وفد من حماس يترأسه خليل الحية لدمشق ضمن وفد من الفصائل الفلسطينية، يكشف شرطاً آخر للسوريين يتمثل في رفضهم التعامل مع حماس بشكل مستقل، وأن حماس لن تتمتع بعلاقة خاصة مع القيادة السورية".

وأشار إلى أن "تصنيف حماس الجديد يدل على أسلوب جديد لتعامل السوريين مع الحركة، وأن حماس تبحث عن موطئ قدم لها في سوريا خاصة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، وهو الأمر الذي سيؤثر على وجودها بالأراضي التركية. حماس ليس لديها الآن مواقع تتحرك فيها بحرية، ولا يمكن لها أن تنفذ أي سياسات تتعارض مع سياسات حلفائها الحاليين، وكل الأماكن تكاد تكون مغلفة بوجهها لأي حراك أو نشاط سياسي، وهي تبحث عن جغرافيا خارج الأراضي الفلسطينية لتتحرك بها كما كان في السابق".

ولفت الزريعي إلى أن "الفائدة الوحيدة للسوريين من وراء عودة حماس لدمشق تتمثل في إمكانية تفكير بعض الأطراف الإقليمية في إعادة حساباتها فيما يتعلق بالأزمة السورية، وأن أطرافاً إقليمية أخرى ستسعى لفتح القنوات الدبلوماسية المغلقة مع سوريا".

وفيما يتعلق بتشكيلة الوفد ورئيسه، يرى الزريعي، أن "خليل الحية لا قيمة سياسية له، ولكن الأمر يتعلق بوزنه المناطقي، حيث إنه أحد قيادات حماس في قطاع غزة وقريب من الجناح العسكري للحركة، وهذا ما دفع سوريا للقبول به على رأس وفد حماس"، مبينا أن "الحية بالنسبة للسوريين يمثل غزة والجناح العسكري لحركة حماس، خاصة أن هناك فيتو سوريا على رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس حماس بالخارج خالد مشعل".

علاقات فاترة

رأى أستاذ العلوم السياسية، رياض العيلة، أن "التصريحات التي أطلقها رئيس وفد حماس عقب لقاء الرئيس السوري بشار الأسد لوفد الفصائل الفلسطينية، ليست لها أي قيمة، وإنما للاستهلاك الإعلامي وإرضاء السوريين".

وقال العيلة لـ"إرم نيوز"، إن "حماس هي من تسعى لاستئناف العلاقات مع السوريين وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة، بالتالي فإن أي إعلان من جانب الحركة لن يكون ذا تأثير دون وجود تأييد سوري رسمي له، ويبدو أن القيادة السورية تعلمت من أخطاء الماضي فيما يتعلق بعلاقتها مع حماس وجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي يفسر الصمت الرسمي السوري إزاء تصريحات حماس المتكررة بشأن عودة العلاقات لما كانت عليه في السابق".

وأكد أن "العلاقات بين الجانبين لا تزال فاترة وبها الكثير من الشوائب التي تحتاج إلى مدة زمنية طويلة من أجل إنهائها، فحماس ترغب وبشدة العودة إلى سوريا واستئناف عملها السياسي من دمشق، الأمر الذي يحتاج إلى فترة طويلة ليتحقق، ومن غير المستبعد أن يتم فتح مكتب تمثيلي لحماس في العاصمة السورية؛ لكنه سيكون وفق شروط سورية ستطال الشخصية التي تمثل الحركة، وبتقديري الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، والشخصية التي سيتم اختيارها ستكون قريبة من العسكريين وبعيدة عن السياسيين".

من ناحيته، ذكر المحلل السياسي، أحمد عوض، أن "لقاء الفصائل الفلسطينية الذي شاركت فيه حماس مع الرئيس السوري بشار الأسد، يعكس التوجه السوري الجديد للتعامل مع حماس على اعتبار أنها جزء من الفصائل؛ ولن تحصل على أي استثناءات".

بحثا عن النفوذ

وقال عوض لـ"إرم نيوز" إن "سوريا تقبل اليوم بحماس دون جماعة الإخوان المسلمين، وضمن الفصائل الفلسطينية وليس بشكل منفرد، على أن ذلك يمثل إشارة من سوريا أنها لا ترغب في تبني الطموحات السياسية للحركة وسعيها لأن تكون بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية".

ونوه إلى أن "سوريا لا تريد تكرار تجربتها مع حماس والإخوان المسلمين؛ لكنها الآن تريد أن تستعيد علاقاتها ونفوذها وتأثيرها في المنطقة، وهو الأمر الذي دفع السوريين لقبول الحركة على قاعدة أنها فصيل مثله مثل باقي الفصائل الفلسطينية، فسوريا تبدأ بعلاقة ليست مندفعة مع حماس ومتدرجة ومحسوبة ومتوازنة خاصة أن تجربتها مع الحركة كانت مريرة جداً، وأن السوريين سيضغطون على الحركة وسيفرضون شروطا تعجيزية عليها قبل عودتها لدمشق".

وفيما يتعلق بقيادة خليل الحية لوفد الحركة، أوضح عوض أنه "يعبر عن رغبة سورية في تخفيض مستوى العلاقات مع حماس، واختيار شخص لا ثقل سياسيا له في الحركة، فسوريا لم تجعل من زيارة حماس بؤرة اللقاء، ووضعتها في إطار فصائلي، وأن ذلك يؤكد أن العلاقات بين الجانبين لا تزال متوترة ولم تعد لسابق عهدها، فسوريا بطريقة استقبالها لحماس وجهت رسالة للفلسطينيين أنها لن تستقبل بعد اليوم أي حزب أو فصيل بعيداً عن منظمة التحرير".

وحسب عوض، فإن" ذلك يشير إلى أن دمشق متمسكة بعلاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها لن تكون نقطة انطلاق لأي حزب سياسي يسعى لأن يكون بديلاً عنها، ومن المبكر لأوانه الحديث عن فتح مكتب لحماس بسوريا خاصة أن السوريين ليسوا في عجلة من أمرهم بهذا الشأن".