حكم بسجن رئيس الحكومة الأسبق في تونس علي العريض

أصدر قاض تونسي، اليوم الثلاثاء، قراراً بسجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في حزب النهضة الإسلامي علي العريض.

يأتي ذلك الحكم بعد ساعات من التحقيق مع رئيس الحكومة الأسبق، للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا.

وكان منطلق التحقيقات في قضية "شبكات تسفير الشباب" قد بدأ على خلفية دعوى قضائية، كانت قد تقدمت بها النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي سنة 2021 إلى المحكمة العسكرية.

وكانت المسدي عضوة بلجنة التحقيق البرلمانية في قضية "شبكات تسفير الشباب" إلى بؤر التوتر، إلا أن المحكمة العسكرية قررت إحالة الملف إلى محكمة مكافحة الإرهاب.