قيس سعيد يطرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات من تونس
أمهلت السلطات التونسية اليوم السبت، الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لينش، 24 ساعة لمغادرة البلاد إثر مشاركتها في تحركات نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل في عدد من المحافظات.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية: "بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة إستر لينش التي شاركت اليوم السبت 18 فبراير/شباط 2023 في مدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه".
وأضاف البيان أنه "يجدر التنويه، في هذا السياق، إلى أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبّه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء الأبرار".
وكانت لينش قد شاركت في مظاهرات نظمها اتحاد الشغل اليوم في سعي منه للضغط على قيس سعيد للقبول بمبادرته للحوار الوطني.
وقال بيان للاتحاد إن "لينش قالت إنها جاءت تحمل رسالة دعم من 45 مليون نقابي أوروبي، ودعت لينش السلطات التونسية إلى "رفع أيديها عن النقابات العمالية والإفراج الفوري عن المسؤولين النقابيين".