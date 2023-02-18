قيس سعيد يطرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات من تونس

وأضاف البيان أنه "يجدر التنويه، في هذا السياق، إلى أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبّه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء الأبرار".

وكانت لينش قد شاركت في مظاهرات نظمها اتحاد الشغل اليوم في سعي منه للضغط على قيس سعيد للقبول بمبادرته للحوار الوطني.

وقال بيان للاتحاد إن "لينش قالت إنها جاءت تحمل رسالة دعم من 45 مليون نقابي أوروبي، ودعت لينش السلطات التونسية إلى "رفع أيديها عن النقابات العمالية والإفراج الفوري عن المسؤولين النقابيين".