قيس سعيد يكشف عن إتلاف وثائق في قضية اغتيال بلعيد و البراهمي

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن إتلاف وثائق و مؤيدات في قضية اغتيال المعارضين التونسيين اليساريين الراحلين شكري بلعيد و محمد البراهمي.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس التونسي لوزيرة العدل ليلى جفال، بقصر قرطاج الرئاسي مساء الجمعة، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

و أكد البيان أن اللقاء تطرق إلى موضوع اللجنة التي تم إحداثها لمتابعة سير قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي.