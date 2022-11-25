تونس.. الحكم غيابيًا بسجن ليلى الطرابلسي 6 سنوات

قضت محكمة تونسية غيابيًا بالسجن 6 سنوات على ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بتهمة "استغلال النفوذ"، وفق ما ذكرت "إذاعة" محلية اليوم الجمعة.

وقالت إذاعة "موزاييك" إن "الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكمًا غيابيًا قضى بسجن" الطرابلسي بتهمة "الحصول على منافع مالية من خلال التدخل لتمويل مشروع تجاري بقرض بنكي دون ضمانات وفق التراتيب المعمول بها".

ويأتي هذا الحكم ليرفع العقوبة السجنية لأرملة الرئيس الراحل بالمحاكم التونسية إلى 60 عامًا، حيث سبق أن حكم عليها في قضايا متنوعة تتعلق "بغسيل الأموال والاستيلاء على أموال عامة وعقارات تابعة للدولة" بما مجموعه 54 عامًا سجنًا.

وفي آخر حكم صادر ضدها، قبل ثلاثة أعوام، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن 4 سنوات بحق ليلى الطرابلسي.