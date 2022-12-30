"الرئاسي" الليبي يدعو صالح والمشري للقاء بغدامس في 11 يناير

ونقل تلفزيون "ليبيا الأحرار"، عن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، تأكيدها أنه تم "تحديد موعد لعقد لقاء بين كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري".

وبينت وهيبة، أن المجلس الرئاسي حدد يوم 11 كانون الثاني/ يناير المقبل، موعدا للقاء الذي سيعقد في مدينة غدامس، مشيرة إلى أن المجلس وجه خطابا رسميا للمجلسين بهذا الخصوص.

وأفادت وهيبة، في تصريح منفصل، نقله موقع "الساعة 24" المحلي، أن المجلس الرئاسي "لم يتسلم ردا من مجلسي الدولة والنواب بالمشاركة في اللقاء، لكنها أعربت عن أملها بأن يوافقا على الحضور والانضمام إلى المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي بهدف حل النقاط الخلافية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل".

يأتي ذلك، في وقت يواصل فيه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حشد الدعم لمبادرة أطلقها مؤخرا، بهدف إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة بالبلاد.