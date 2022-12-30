"الرئاسي" الليبي يدعو صالح والمشري للقاء بغدامس في 11 يناير
دعا المجلس الرئاسي الليبي، مساء الخميس، رئيسي مجلسي الدولة والنواب، لحضور لقاء مرتقب في غدامس، وذلك في محاولة لكسر الجمود السياسي بالبلاد.
ونقل تلفزيون "ليبيا الأحرار"، عن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، تأكيدها أنه تم "تحديد موعد لعقد لقاء بين كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري".
وبينت وهيبة، أن المجلس الرئاسي حدد يوم 11 كانون الثاني/ يناير المقبل، موعدا للقاء الذي سيعقد في مدينة غدامس، مشيرة إلى أن المجلس وجه خطابا رسميا للمجلسين بهذا الخصوص.
وأفادت وهيبة، في تصريح منفصل، نقله موقع "الساعة 24" المحلي، أن المجلس الرئاسي "لم يتسلم ردا من مجلسي الدولة والنواب بالمشاركة في اللقاء، لكنها أعربت عن أملها بأن يوافقا على الحضور والانضمام إلى المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي بهدف حل النقاط الخلافية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل".
يأتي ذلك، في وقت يواصل فيه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حشد الدعم لمبادرة أطلقها مؤخرا، بهدف إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة بالبلاد.
وأكد محمد المنفي، في وقت سابق، أن المجلس الرئاسي "طرح مقاربة تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم البعثة الأممية لحل الأزمة السياسية، من خلال معالجة النقاط الخلافية والتوصل إلى توافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد".
وأكد المجلس الرئاسي الليبي، في بيان له نشره يوم 8 ديسمبر الجاري أن "المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي".